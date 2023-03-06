Малофеев ответил заложившим бомбу под его авто словам Иоанна Златоуста: «Своих личных врагов надо прощать, а врагов Отечества надо разить»

Константин Малофеев рассказал о том, как он относится к покушению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФСБ России продемонстрировало кадры видео, на котором можно увидеть неизвестного, что закладывает магнитную мину под днище автомобиля Константина Малафеева. Рано утром личный водитель без учредителя «Царьграда» ездил по отдельному поручению без шефа. В это время за машиной следили. Подозрительный предмет обнаружили при въезде на подземную парковку «Царьграда», где машины осматривают при въезде досмотровым оборудованием. Разминировал машину робот-сапер. Бомбу удалось обезвредить.

Если бы в машину сел Малофеев, то террористы, что следили за его авто, привели бы взрывчатку в действие.

Эксперты, к которым в руки попало взрывное устройство, говорят, что аналогичной магнитной миной была взорвана машина Дарьи Дугиной. Террористы используют армейские магнитные мины, которые стоят на вооружении диверсионных подразделений НАТО. Такие же есть на вооружении у спецподразделений украинской разведки, что расстреляли людей в Брянской области. В программе «Мы в курсе» Константин Малофеев рассказал о том, как он относится к покушению.

"Мое обращение к тем, кто пытался меня убить. Мы воюем за правду. И я не испытываю личной ненависти даже к тем людям, которые хотят моей смерти. Но, как говорил Иоанн Златоуст, «своих личных врагов надо прощать, а врагов Отечества надо разить», поэтому мы будем с вами воевать вплоть до нашей победы. И ничто нас не остановит".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Стало известно, что Андрей Кузнецов - сообщник убийцы журналиста, политолога, философа Дарьи Дугиной - останется под стражей на полгода. Стало известно решение Пролетарского районного суда Тулы.

«По данным следствия, Андрей Кузнецов, Александр Сучков и иные лица с января по сентябрь 2022 года, находясь в Туле, за денежное вознаграждение массово изготавливали поддельные официальные документы. В начале августа прошлого года к ним обратились с целью приобретения поддельного документа, после чего Сучков изготовил графический шаблон поддельного официального документа, а Кузнецов, используя его, сделал поддельный официальный документ Украины – свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль Мини Купер на имя Натальи Вовк (убийца)», - сообщили в СК России.

Важно отметить, что Кузнецова и Сучкова украинские диверсанты использовали втемную. Они раньше не слышали ни о Вовк, ни о Дугиной, им просто хотелось заработать деньги на очередных мигрантах, которые зачем-то решили пересечь часть России на иномарке. Этот факт их даже не насторожил.

В следствии отметили, что Кузнецов по почте направил это свидетельство подельникам, которые готовились забросить в Россию убийцу Дарьи - сотрудницу украинской разведки Вовк. После взрыва машины Дарьи Дугиной в августе 2022 года на основании этого же документа убийца выехала за пределы России.

Судить Кузнецова и Сучкова начнут через 10 дней, но всего лишь за подделку документов. Им грозит 4 года колонии.