В кино сводить дешевле: Как сильно подорожали подарки к 8 марта и какие самые бюджетные

Пока девушка не замужем, она любые подарки воспринимает как свой доход. А став женой – как разбазаривание семейного бюджета
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Есть такая старая шутка. Пока девушка не замужем, она любые подарки воспринимает как свой доход. А став женой – как разбазаривание семейного бюджета. В общем, и надо бы накануне 8 Марта поговорить о любви, а мы в отделе экономики, как вечно недовольные жены, все деньги считаем. Но куда ж без этого?
Вот и на этот раз мы решили узнать, как подорожали самые популярные подарки за год - если брать с начала марта-2022 по начало марта-2023. Мы изучили данные Росстата и вот тройка «презентов», цены на которые за год взлетели сильнее всего.
1. Поездка за границу. Самый сильный удар по кошельку получат те, то решил в честь праздника свозить избранницу за рубеж. Например, в Турцию - такое путешествие обойдется в два с лишним раза дороже, чем год назад (подробнее см. «Только цифры»).
2. Парфюмерия и косметика. Это все в среднем подорожало на треть.
3. Шоколадные конфеты и прочие сладости - плюс 20% за год. Что почти вдвое выше официальной средней инфляции – напомним, она за год составила 11,9%.
В общем, судя по официальной статистике, лучше всего просто сходить в кино — это удовольствие за год в цене почти не изменилось.
Если же отвлечься от Росстата и посмотреть реальные затраты? Эксперты МТС-банка изучили расходы клиентов и выяснили: затраты на одежду накануне праздника выросли на 50% с лишним (если сравнивать с концом февраля - началом марта прошлого года). А затраты на покупку ювелирки и походы в ресторан подскочили на 40%. Есть предположение, что это связано с меньшей доступностью других удовольствий. Дорогая, зачем нам та Анталья, вот тебе кофточка!
А по данным ресурса «Чек Индекс», в конце февраля-начале марта на 70% чаще мы стали покупать билеты в театры, музеи и на выставки, а продажи духов взлетели на 35%. Это если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Но если на культурную программу средний чек за год вырос, то на духи - упал. Так что мужики явно экономят, выбирая парфюм подешевле.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Так за год подорожали традиционные подарки к 8 Марта
Романтическое путешествие в Турцию +107%
Шоколадные конфеты и сладости +20%
Парфюмерия, косметика +30%
Ювелирные украшения +16%
Кастрюля* +13%
Романтическое путешествие по России +13%
Цветы +10%
Шампанское +9%
Ужин в ресторане +9%
Одежда, белье +8%
Поход в театр +7%
Мягкие игрушки +5%
Поход в кино +1%
* дарить без предварительного согласования не рекомендуется - это может быть опасно для жизни и здоровья.
По данным Росстата.
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