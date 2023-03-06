Пытавшиеся организовать покушение на Малофеева явно просчитались и не знали, на кого они нацелились. Фото: ФСБ РФ

Конечно, если кто-то поставил себе цель кого-то убить, то при должных настойчивости и целеустремленности это можно сделать. Хотя бы теоретически. Однако пытавшиеся организовать покушение на Малофеева явно просчитались и не знали, на кого они нацелились. При всей открытости Константина Валерьевича, и при всем том, что он передвигается без кучи человекообразных горилл, служба безопасности у него работает на все 5 с плюсом. Незаметно и эффективно. Что и немудрено, если учесть, что ее ставили не просто выходцы из знаменитой "девятки" КГБ, но и люди из "ближнего круга" охраны Горбачева. Которые не очень любят светить лицом, зато блистают умом. И скромные очечки на их интеллигентных лицах очень многих вводили и продолжают вводить в заблуждение… А потому попытка взорвать Малофеева такой примитивной закладкой СВУ – это все равно, что первокласснику пытаться переспорить академиков.

Попытка взорвать Малофеева такой примитивной закладкой СВУ – это все равно, что первокласснику пытаться переспорить академиков. Фото: ФСБ РФ

С другой стороны, Константин Малофеев, Александр Дугин и его убитая террористами дочь Дарья – это не просто люди, а явления. Это горячие убежденные сторонники идеи "Русского мира". И не просто сторонники, а провозвестники этой идеи, которая вызывает зубовный скрежет у наших врагов по всей планете. И те, кто хотел убить Малофеева, как раньше убил Дарью Дугину, намерены именно что попытаться задушить саму идею. Это их не первая и, увы, не последняя попытка. Будут и еще, не стоит себя обманывать. Малофеев – не просто человек, и не только богатый человек, а человек-идея. И не только нынешние руководители Украины, но и гораздо более умные люди, чем они, бесчисленное количество раз считали, что, убив человека, они уничтожат и идею, которую они несут.

Кто именно стоит за покушением на главу "Царьграда" Константина Малофеева? Фото: Владимир Гердо/ТАСС

И последнее – кто же эти те? А тут и далеко искать не надо. Денис Капустин (Никитин), который стоит за организацией попытки теракта, не просто военнослужащий ВСУ, он подчиняется Главному управлению разведки Украины (военной разведке), которую возглавляет тесно связанный с руководством МИ-6 молодой, да ранний генерал Кирилл Буданов. Именно в его ведомстве служила и продолжает служить та самая Наталья Вовк, что взорвала Дарью. И тут тот же способ действий. Потому что не в правилах англосаксов менять что-то до того, как оно перестает быть эффективным. Именно Буданов и его служба стоит почти за всеми терактами, которые устраивали на освобожденных территориях против представителей местной власти. И именно Буданов не только отчитывался о проведенных акциях на совещаниях перед Зеленским, но и требовал от него наращивать такой террор и расширить географию убийств. И почти все такие теракты были подрывами, преимущественно, автомобилей. Капустин не имел права, как военнослужащий, на самодеятельность. Он наверняка выполнял приказ. И, скорее всего, того самого человека, который приказал взорвать Дарью Дугину. Или ее отца.

И сами они не остановятся.