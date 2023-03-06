Герой спецоперации «Z» лейтенант Дземишкевич полтора часа вел раненым бой

Лейтенант Артур Дземишкевич и Младший сержант Вадим Газин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто удивил, тот победил», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Крепость сильна, гарнизон – целая армия. Но ничто не устоит против русского оружия – мы сильны и уверены в себе».

ОБЕЗВРЕДИЛ ФУГАСЫ НА ПУТИ ВОЙСК

Младший сержант Вадим Газин

«Младший сержант Вадим Газин в составе группы российских военнослужащих выполнял задачи по разминированию местности, поиску и уничтожению взрывоопасных предметов вблизи одного из населенных пунктов. Продвигаясь по маршруту, Вадим обнаружил на участке дороги замаскированные фугасы. Группа приступила в разминированию участка дороги. Противник предпринял попытку атаковать группу российских военных инженеров. Несмотря на продолжающийся обстрел, группа обезвредила все установленные на пути фугасы, после чего младший сержант Вадим Газин, умело маневрируя на труднопроходимом участке местности, вывез на грузовом автомобиле инженерную группу в безопасный район. Мужество и самоотверженность младшего сержанта Газина позволили выполнить группе поставленные задачи без потерь».

ПОЛТОРА ЧАСА ВЕЛ РАНЕНЫМ БОЙ

Лейтенант Артур Дземишкевич

«Подразделение в составе которого действовал лейтенант Артур Дземишкевич, выполняла боевую задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых территорий. На подступах к позициям боевиков противник открыл по российским военнослужащим огонь из артиллерийских и минометных орудий, после чего в бой вступила вражеская пехота.

В ходе боя в БТР лейтенанта Дземишкевича попало несколько вражеских снарядов, в результате чего часть экипажа получила осколочные ранения. Сам Артур получил осколочное ранение в височную область, однако, несмотря на рану, вытащил пострадавших военнослужащих из подбитого БТР, укрыл их в безопасном месте и оказал первую помощь.

Продолжая бой, Артур обнаружил в лесополосе корректировщика огня националистов на оборудованной позиции. Мгновенно оценив ситуацию, Артур передал координаты позиций корректировщика, после чего по ней был нанесен артиллерийский удар.

На протяжении еще полутора часов лейтенант Дземишкевич вместе с подчиненными отражал атаку боевиков до прибытия подкрепления. После того, как подкрепление прибыло, националисты, не в силах сдержать наступление наших войск, понеся потери, покинули занимаемые позиции и отступили».