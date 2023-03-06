Близкие Светланы Моргуновой впервые рассказали, от кого она родила единственного сына

Через полгода после смерти сына у Светланы Михайловны случился инсульт

Суперзвезда советского ТВ, которая знакомила зрителей с программой передач, вела "Голубой огонек" и другие популярные передачи, 7 марта отметит 83-й день рождения. Последние годы Светлана Моргунова ведет закрытый образ жизни: с экранов она пропала еще в "нулевых", а с 2020-ого и вовсе перестала появляться на публике из-за страшной трагедии - смерти единственного сына.

Максим Моргунов скончался 19 мая 2020 из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Наследнику Народной артистки было 52 года, у него остались жена и дочь. С тех пор некогда блистательная телеведущая превратилась в затворницу: из дома никуда не выходит, на звонки друзей и близких не берет трубки, а если отвечает, практически никого не узнает.

Через полгода после смерти сына у Светланы Михайловны случился инсульт, что сказалось на ее речи и координации движений. Однако, в интервью Андрею Малахову диктор не смогла отказать: накануне дня рождения артистка появилась в ток-шоу "Малахов". Впрочем, в студию она не пришла: разговор с Моргуновой ведущему пришлось записывать у неё дома.

Светлана Моргунова в программе "Малахов". Фото: стоп-кадр программы.

Это появление на экранах для знаменитости стало первым за последние 15 лет. Для съемок Моргунова накрасила губы, надела парик, темные очки и нарядную атласную блузку. Однако от внимания зрителей не ускользнуло, что Светлана Михайловна с трудом передвигается и говорит.

- Вот так получилось.., - растягивая слова, высказалась телеведущая о смерти сына. - Для меня это кошмар. Был, есть и будет всегда. Для меня Максим - это всё, он был шикарным, потрясающим сыном. Обожала его всю жизнь. Очень тяжело. И сейчас я ничего не хочу, ничего... Только хожу на кладбище.

При виде изменившейся Светланы Моргуновой присутствующие в студии гости не смогли сдержать слез. "Это чудовищная трагедия, я не понимаю, как она вообще это выдержала", - призналась диктор Анна Шатилова.

Сейчас Светлану Моргунову поддерживают самые близкие: невестка и единственная внучка. К слову, именно им Андрей Малахов задал вопрос об отце единственного сына телезвезды, которого она с самого начала тщательно скрывала. Ходили даже слухи, что Моргунова родила сына от Муслима Магомаева, на которого Максим якобы был очень похож.

- Это неправда. Романа у них не было, только крепкая дружба, - рассказала невестка Елена Захарова. - Отец Максима - совсем другой человек, которого Светлана Михайловна, кстати, очень любила. Это единственный мужчина в ее жизни, к которому она испытывала такие чувства. И сын на него очень похож. А ни с Кобзоном, ни с Магомаевым детей у нее не было.

Сама же Моргунова имени любимого мужчины раскрывать не стала, отметив лишь, что ее сын был знаком со своим отцом.

- Максим прекрасно знал папу, когда он был маленький, - добавила диктор, подтвердив, что любимый человек скончался.