Эко-шик и античные мотивы: какие яхты признаны лучшими на Dubai Boat Show 2023

Польская судостроительная компания Sunreef Yachts решила учесть мировые тренды и представила суперэкологичную 24-метровую яхту-катамаран Sunreef 80 Eco

5 марта в Объединенных Арабских Эмиратах завершилась выставка Dubai Boat Show. Здесь были рады тем, для кого пара миллионов долларов, - сущий пустяк, разумеется, если он вложен с умом. А яхта уже давно стала неотъемлемым и банальным признаком богатства.

На выставке в Дубае были представлены новые модели целых плавучих домов - панорамные окна, минималистичные просторные интерьеры, элегантный дизайн. Дизайнеры и производители делали ставку на эргономичность и экологичность. А тут есть над чем задуматься, поскольку большие моторные яхты могут сжирать до 500 литров топлива за час.

Несмотря на кризис, судостроители говорят о высоком спросе на большие яхты. Заказы расписаны далеко вперед.

В порту Дубая было выставлено более 200 шикарных лодок, из них более 40 суперяхт, чья длина превышает 24 метра (80 футов). Кстати, в классификации размеров яхт существует еще мегаяхты - почти 61 метр (200 футов) и гигаяхты длиной 91,4 метра (300 футов).

KP.RU представляет подборку самых шикарных яхт этой выставки.

САМАЯ БЫСТРАЯ

Чтобы почувствовать себя Джеймсом Бондом не обязательно надевать смокинг, достаточно стать обладателем небольшой яхточки SAY Carbon Yachts 42. Ее длина почти 13 метров. Но зато она является шедевром эстетики. Корпус выполнен из легкого углеродного волокна, судно суперэкологичное, поскольку отличается сверхнизким уровнем выброса. Может развивать скорость до 50 узлов (почти 92 км/ч).

SAY Carbon Yachts 42

Лодка оснащена выдвижным душем, столиком, а внутри есть даже небольшая каюта для владельца с ванной комнатой. На борту может разместиться до 12 человек.

Цена: От 1 млн евро

САМАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ

Польская судостроительная компания Sunreef Yachts решила учесть мировые тренды и представила суперэкологичную 24-метровую яхту-катамаран Sunreef 80 Eco. В ее борта, мачту и крышу встречены композитные солнечные панели, которые и подпитывают судно энергией. Пионер в области экологически чистого яхтинга - так прозвали Sunreef 80 Eco. Разумеется, на случай плохой погоды или штиля у яхты имеется электродвигатель.

Такая яхта есть уже у чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо. На борту могут разместить до восьми гостей. Внутри мастер-каюта с ванной комнатой и гардеробной, две гостевые спальни, камбуз, салон-гостиная, бар с пианино. На палубе имеется зона отдыха с шезлонгами и открытым баром.

Цена: от 7,5 млн евро

САМАЯ НАТУРАЛЬНАЯ

Если вы поклонник творчества испанского архитектора Гауди и отечественного Шехтеля, то 34-метровая Majesty 111 создана специально для вас. Интерьеры оформлены с использованием дерева и натуральных материалов, никаких острых углов, лишь природные плавные линии.

Яхта состоит из трех палуб, на которых разместились шесть кают, салон, столовая и камбуз. Центром притяжения является бассейн со стеклянным дном. Он расположен над хозяйской спальней. Разумеется, стеклянную крышу можно закрыть.

Если вы поклонник творчества испанского архитектора Гауди и отечественного Шехтеля, то 34-метровая Majesty 111 создана специально для вас

Цена: от 12 млн долларов

САМАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

68-метровая Soaring - идеальная яхта для поклонников классики. Она была построена в пандемийном 2020-м году. Просторные и изысканные интерьеры подойдут как любителям шумных вечеринок, так и поклонникам семейных прогулок. На нижней палубе размещены СПА с сауной, хаммамом и фитнес-зал. На главной палубе в кормовой части гостиная и столовая.

68-метровая Soaring - идеальная яхта для поклонников классики

На яхте могут отдыхать 12 человек в шести каютах. Каждая из них оформлена в определенном стиле. Хозяйская каюта расположена на верхней палубе, недалеко - библиотека, капитанский мостик, а также солярий с джакузи и пространство для приема солнечных ванн и отдыха. На борту также есть гидроциклы, каяки и множество игрушек и аксессуаров для плавания.

Цена: 88 млн евро или 95,3 млн долларов

САМАЯ ИЗЯЩНАЯ

Если вы мечтали побывать на космическом корабле, не покидая Земли, то ваша мечта сбылась. 131-метровая яхта Aeolus названа в честь греческого полубога Эола, главенствующего над ветрами. Создателем яхты выступал главный дизайнер Rolls Royce Джайлс Тейлор. Приглушенный металлический цвет корпуса удачно перекликается с морской гладью, ярусы палуб имеют округлую форму. Интерьеры выдержаны в пастельных тонах и дополнены панорамными окнами. По словам автора, обтекаемость и изящество форм делает яхту женственной.

Aeolus названа в честь греческого полубога Эола

Создатели уверены, что Aeolus придется по нраву молодым техно-предпринимателям и молодым мечтателям.

В Дубае яхта произвела фурор. Как сообщили представители судостроительной компании, в скором времени они готовятся приступить к созданию такой яхты для ее будущего владельца. На строительство уйдет пять лет.

Цена: от 300 млн долларов