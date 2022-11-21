Герой спецоперации «Z» майор Якутии дважды спас беженцев от обстрела

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Вежлив бывает и палач».

НАНЕС ВРАГУ ТОЧНЫЙ УДАР ВО ФЛАНГ

Подполковник Евгений Артамонов

«Подполковник Евгений Артамонов, действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от незаконных вооруженных формирований украинских националистов. На подступах к на подступах к поселку боевики организовали эшелонированную оборону. Умело руководя действиями своих подчиненных, Евгений, учитывая условия местности, принял решение нанести сосредоточенный удар во фланг противника. Несмотря на превосходящие силы противника, в ходе боев подчиненными Артамонова были уничтожены 2 опорных пункта противника, 1 боевая машина пехоты противника и более 15 националистов. Благодаря умелому руководству вверенным личным составом, профессионализму и опыту подполковника Евгения Артамонова, а также слаженным действиям его подчиненных в оборонительных редутах противника была создана брешь, что позволило развить наступление и освободить населенный пункт».

ОБЕСПЕЧИЛ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ПРОРЫВ

Капитан Сергей Борисенко

«Взвод под командованием капитана Сергея Борисенко, действуя в составе батальонной тактической группы российских мотострелков, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, Сергей обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое сосредоточение живой силы националистов. Грамотно выстроив систему ведения огня с учетом условий местности, Борисенко вместе с подчиненными атаковал позиции украинских боевиков.

В ходе боя взводом Борисенко были уничтожены долговременные огневые точки с пулеметными и гранатометными расчетами националистов, что позволило создать брешь в рубежах обороны противника. Стремительный прорыв обороны взводом капитана Борисенко позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем основным силам батальонной тактической группы».

ДВАЖДЫ СПАС БЕЖЕНЦЕВ ОТ ОБСТРЕЛА

Майор Александр Якутин

«Майор Александр Якутин с первых дней специальной военной операции в сложной боевой обстановке выполнял мероприятия военно-политической работы. В ходе вытеснения украинских националистов с занимаемых позиций на одном из тактических направлений выполнял задачи по организации работы временной администрации и налаживании мирной жизни в освобожденных от вооруженных формирований украинских националистов населенных пунктах. В целях обеспечения безопасности мирного населения Александр выполнял задачу по эвакуации гражданских лиц вглубь территорий, освобожденных от украинских боевиков. Националисты, стремясь осуществить провокацию в отношении ВС РФ артиллерийским и минометным огнем атаковали точку сбора беженцев. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, Якутин оперативно эвакуировал гражданских лиц в укрытие, благодаря чему не было допущено жертв среди местного населения. Далее в ходе движения по маршруту колонна с мирным населением подверглась очередному обстрелу со стороны боевиков с применением кассетных боеприпасов. Майор Якутин увел колонну с линии огня в безопасное место, чем спас гражданских людей. Благодаря мужеству и отваге Александра Якутина колонна с гражданскими лицами прибыла в безопасные районы без жертв».