Сыгравшая свадьбу Светлана Пермякова вышла в свет с молодым избранником

Светлана Пермякова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера российской комедии «Умная Маша». Ироничная киноновинка от продюсера фильма «О чем говорят мужчины» Ростислава Хаита и создателя картины «Семь ужинов» Константина Ёлкина выходит в прокат с 24 ноября. В главных ролях в картине снялись Артем Ткаченко, Ольга Рыжкова и Настасья Самбурская.

Одной из звездных зрительниц стала актриса Светлана Пермякова. Звезда сериала «Интерны» на днях вызвала всеобщий переполох, объявив, что она вышла замуж. 51-летняя Светлана сообщила в соцсетях, что сыграла свадьбу в Минске и даже предъявила фотосессию в свадебном платье и в фате.

- Ну вот, это событие наконец-то настало. Я его долго ждала. Представляете, 51 год. Мне не стыдно говорить свой возраст. Я очень хотела белое свадебное. Наконец, у меня это красивое белое платье есть. Я думаю, вы за меня порадуетесь, - написала Пермякова.

Светлана пришла на премьеру вместе с отцом своей дочери Варвары Максимом Скрябиным. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Правда, потом выяснилось, что сообщение о свадьбе было шуткой, а роль жениха сыграл актер Роман Попов. Вместе со Светланой они снимались в новом фильме. Актриса решила посмеяться над своим образом невесты. Но ее подписчики восприняли все всерьез и принялись наперебой поздравлять Пермякову с замужеством.

На премьеру комедии «Умная Маша» Светлана пришла вместе со своим молодым избранником, продюсером Максимом Скрябиным. Когда-то у них был роман, в 2012 году Пермякова родила от него дочь Варвару. Поначалу Светлана скрывала отношения со своим помощником, ведь разница в возрасте у них немаленькая – целых 19 лет. Но, когда ее беременность уже была очевидной, артистка призналась, что отцом ребенка является именно Максим. До загса пара так и не дошла. А потом влюбленные и вовсе расстались. Тем не менее, Максим и Светлана сохранили дружеские чувства, вместе работают и воспитывают дочь.

Пермякова и Скрябин расстались несколько лет назад, но остались друзьями. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Исполнительница одной из главных ролей Настасья Самбурская появилась на красной дорожке в платье с эффектным разрезом от бедра. Образ дополнили маленькая черная сумочка, алая помада и красные туфли.

Настасья Самбурская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главная героиня фильма Маша — красивая и эффектная блондинка. Но этого мало, чтобы аристократичная семья её возлюбленного раскрыла свои объятия. Что же делать современной Золушке? Учиться - долго и скучно. Находчивая Маша решается на эксперимент: вживить чип, который в любой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница - новая избранница любимого - не собирается сдаваться, а техника может дать сбой в самый неподходящий момент.