Президент Польши заявил, что не хочет войны с Россией

Президент Польши Анджей Дуда Фото: REUTERS

Ракета, взорвавшаяся вечером 15 ноября на территории Польши, чуть было не спровоцировала начало Третьей мировой войны. В первые часы после инцидента западные правительства и СМИ обвиняли в атаке на страну-члена НАТО Россию. Затем, после экспертиз и в Варшаве, и в Брюсселе, и даже в Вашингтоне были вынуждены признать, что ответственность за гибель двух польских граждан лежит на режиме Зеленского.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что взорвалась ракета, выпущенная украинскими силами ПВО, но не преминул по привычке добавить, что ответственность за произошедшее «лежит на России».

Самые громкие и самые пафосные взаимоисключающие обвинения в адрес России летели все эти дни из Варшавы.

Знаменитые российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) решили узнать мнение польского президента по этому поводу. Для чего и позвонили ему от имени его французского коллеги Эммануэля Макрона.

Как оказалось, Анджей Дуда на публике говорит вовсе не то, что думает на самом деле.

В первую очередь, Дуда признал, что точно не знает, кто запустил ракету. И не готов обвинять в этом Россию. Более того, с обвинениями подобного рода не готов выступать даже американский президент, с которым Дуда говорил чуть ли не сразу после случившегося.

Зато лучший друг Дуды, Владимир Зеленский говорит, что в Киеве «полностью уверены, что это была российская ракета, запущенная русскими, и что запуском украинской ракеты это быть не может».

Но польский президент не верит украинскому коллеге. Более того, он прямо заявил «Макрону»: «Я не обвиняю русских… Я не хочу войны с Россией».

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