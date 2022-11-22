В Новой Зеландии совершеннолетие признали дискриминацией по возрасту

Жители этой страны, достигшие 16-летнего возраста, считаются полноправными гражданами, но еще два года не имеют права голосовать Фото: EAST NEWS

Верховный суд Новой Зеландии вынес решение, согласно которому ограничение избирательного права 18 годами является противоречащим основному закону.

Жители этой страны, достигшие 16-летнего возраста, считаются полноправными гражданами, но еще два года не имеют права голосовать. Поэтому существующие ограничения суд назвал дискриминационными.

Следующим шагом для изменения возрастного ценза при голосовании должно стать обсуждение вопроса в парламенте на сессии специального комитета.

Инициативная группа с названием Make It 16 утверждает, что голосование с 18-летнего возраста противоречит не только законам, но и здравому смыслу, поскольку в стране получить права, а также работать полный рабочий день можно с 16 лет. Помимо этого, на 16-летних не распространяются никакие льготы, в том числе и налоговые.

– Правительство и парламент не могут игнорировать такое четкое юридическое и моральное послание. Они должны позволить нам голосовать, – убежден лидер Make It 16 Кейден Типлер.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что лично она не против снижения избирательного возраста, но для принятия столь серьезного решения понадобится поддержка трех четвертей депутатов парламента, что представляется сомнительным, поскольку крупнейшая оппозиционная партия страны предложение не поддерживает.