Семья Байдена пыталась вести бизнес в 50-и странах мира

Уже выявлено более 50-и стран мира, в которых члены семьи Байдена пытались вести бизнес Фото: REUTERS

Комитет по надзору Конгресса США продолжает расследование, которое должно подтвердить или опровергнуть наличие бизнес-интересов семьи действующего президента за пределами Соединенных Штатов.

Член комитета, конгрессмен Джеймс Комер заявил, что уже выявлено более 50-и стран мира, в которых члены семьи Байдена пытались вести бизнес.

Комер также отметил, что избиратели заслуживают право знать – скомпрометирован сам президент своим участием в разного рода схемах по извлечению прибыли, и ставят ли эти схемы под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов.

Ранее члены Конгресса и СМИ высказывали свои предположения и даже представляли доказательства того, что Джо Байден замешан в незаконной деятельности за рубежом своего сына Хантера. В качестве одного из примеров приводится запись телефонной беседы, в которой нынешний глава американского государства принимал участие вместе с Хантером и его зарубежными деловыми партнерами. В разговоре обсуждался проект онлайн-казино и игровых порталов, планировавшихся на тот момент к открытию в Латинской Америке.