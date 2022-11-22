Американский рэпер Канье Уэст вновь решил поучаствовать в президентской гонке

В последнее время имя Канье Уэста, которого по документам зовут просто Йе, не покидает первые страницы американских таблоидов Фото: EAST NEWS

Американский темнокожий рэпер, продюсер, дизайнер и миллиардер Канье Уэст решил снова выставить свою кандидатуру на выборах президента США. Об этом сам исполнитель заявил в разговоре с журналистами.

В последнее время имя Канье Уэста, которого по документам зовут просто Йе, не покидает первые страницы американских таблоидов, провоцируя скандал за скандалом. То он объявит движение Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») аферой и придет на собственный показ мод в футболке с надписью White Lives Matter («Жизни белых важны»), то вдруг начнет продвигать в соцсетях идеи антисемитизма.

Складывается впечатление, что рэпер намеренно исследует границы дозволенного и провоцирует к себе, пусть и негативное, но внимание. Чего стоит одна его запись в соцсети: «Я сейчас немного сонный, но, когда я проснусь, я перейду в смертельный режим третьего уровня против еврейского народа».

Журналисты, беседовавшие с исполнителем вскоре после его заявления, откровенно предлагали ему оправдаться, но рэпер упрямо повторил свою фразу про «смертельный режим». После чего стал объектом ожесточенной критики и потерял множество уже подписанных контрактов.

Теперь же Уэст заявил, что готов поучаствовать в выборах 2024 года и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.

Это не первый его опыт – в 2020 году исполнитель зарегистрировался в качестве кандидата на выборы буквально в последний день регистрации и набрал целых 60 тысяч голосов по всей стране, что соответствует доле процента от общего числа избирателей в США.