Сотрудники ФСБ задержали в России 68 нелегальных оружейников

По данным ведомства прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов

Сотрудники Федеральной службы безопасности, МВД и Росгвардии пресекли преступную деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

«В октябре в ряде регионов страны по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», - сообщили в ФСБ России.

Среди изъятого арсенала оказалось противотанковое ружье, 3 пулемета, 14 пистолетов-пулеметов, 50-мм миномет, 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручная граната, более 18,4 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 15250 патронов различного калибра.

По данным ведомства прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В ФСБ России отметили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.