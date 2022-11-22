Иностранного журналиста уволили за фейк, угрожавший существованию Запада

Джеймс Лапорта по каналам агентства первым сообщил о падении русских ракет на ферму в Польше, в результате которого были убиты двое сельхозрабочих, а трактор с прицепом, полным навоза отбросило и перевернуло в результате взрыва Фото: REUTERS

Это в лесу ежик сдох, или же западные СМИ начали возвращение к канонам "независимой объективной журналистики"? Агентство Associated Press уволило журналиста, выпустившего фейк о ракетном обстреле Польши русскими и падении русских ракет на ферму на приграничной с Украиной территории.

Джеймс Лапорта по каналам агентства первым сообщил о падении русских ракет на ферму в Польше, в результате которого были убиты двое сельхозрабочих, а трактор с прицепом, полным навоза отбросило и перевернуло в результате взрыва. При этом журналист сослался на данные, полученные им от высокопоставленного сотрудника американской разведки, пожелавшего сохранить анонимность. АР на следующий же день поправило статью Лапорты, приписав, что ракеты на самом деле оказались украинскими. Потом выяснилось еще и то обстоятельство, что ракета была в единственном числе. Журналиста же уволили за несоответствие "строгим редакционным стандартам", которых он не придерживался в своей работе. Дескать, надо было найти подтверждение у двух независимых источников, а не кидаться, как шакал на падаль, на "симпатичную" приманку-провокацию.

Справедливость и объективность восторжествовали? Да бросьте вы на самом деле. В это можно сохранять веру, разве что сидя на горшке в младшей группе детского садика. Кто-то уволен или хотя бы оштрафован, а может быть, получил выговор в том же агентстве и других после сообщений о "госпитализации" Сергея Лаврова на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии? Или же путь в профессию закрыли для авторов сообщений, что Сергей Шойгу отстранен, уволен и уже даже и арестован? А бесчисленные сообщения о неминуемом скором конце Путина из-за болезней? А тиражируемый западной прессой "эксклюзив" от городских сумасшедших о языческих ритуалах (а некоторые еще и с человеческими жертвоприношениями) в Кремле?

Да что там говорить о сильных мирах сего. Изнасилованные русскими солдатами на Украине женщины, дети, старики и волнистые попугайчики, "резня в Буче", "бомбардировка роддома в Мариуполе" – сотни таких фейков, если не тысячи каждый день слетают с полос и новостных лент ведущих западных СМИ. И никто даже не почесался ни разу, чтобы опубликовать опровержение, тем более, извиниться. Зато как только речь заходит о реальных зверствах ВСУ, "мы не можем публиковать непроверенную информацию", "необходимо детальное расследование", и даже "прекратите распространять нарративы Кремля".

И что же такое случилось в этот раз, что моментально и опровержение дали, и сотрудника уволили (высшая мера наказания со стороны работодателя), да еще так, фактически, с "волчьим билетом", что ему теперь впору в грузчики в булочную идти устраиваться. И то, если возьмут.

А ларчик открывается не просто, а очень просто. Просто во всех тех случаях речь шла о вранье и лжи в отношении России, которую можно обвинять во всех грехах. А в последнем случае с ракетой это касалось уже непосредственно перспектив Запада. Фейк журналиста, который, без сомнения, получил информацию действительно от какого-то сотрудника разведки или иной спецслужбы, заинтересованного в поднятии конфронтации на новый уровень, поставил вопрос о физическом существовании, выживании Запада. Такие вещи в западной "свободе слова" не прощают.

Мокрые штанишки в результате слабости мочевого пузыря – вот и вся хваленая "объективность" и "высокие редакционные стандарты" западной журналистики. Но в данном случае это даже хорошо. Плохо, что, переодев штанишки, то же АР сделало вид, что все в порядке, ничего не произошло, и продолжило плодить фейки дальше.