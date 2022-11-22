Чего тебе надобно, старче: француз выловил золотую рыбку весом 30 килограммов

Рыба представляет собой гибрид двух видов карпов Фото: Соцсети

Регион Шампань во Франции знаменит прежде всего своим одноименным пенным напитком, однако теперь у его жителей появилась возможность заявить о себе как мировой столице рыбалки. Еще бы, ведь именно здесь на днях выловили рекордный улов – 30-киллограмового карпа редкой золотой расцветки!

Удача улыбнулась 42-летнему британскому рыболову Энди Хакетту, который приехал на одно из лучших мест для спортивной рыбалки – Блюуотер Лейкс. Как пишет «Дейли Мейл», Энди взял на крючок карпа по кличке «Морковка», которого так нарекли за своеобразную расцветку. Правда весит этот «овощ» как целый мешок с морковью – 30,5 килограмма.

Рыба представляет собой гибрид двух видов карпов – голого карпа (искусственно выведенная порода) и карпа кои. Как отмечают эксперты, возраст «Морковки», скорее всего, превышает 20 лет. Она была запущена в водоем еще мальком, но ведет себя исключительно осторожно и почти никогда не попадается на уловки рыболовов.

Сама ловля напоминала скорее изматывающий боксерский поединок, чем спокойную рыбалку. Хакетт с помощью спиннинга 25 минут боролся с рыбиной, прежде, чем смог подтащить ее и обездвижить.

- Я всегда знал, что «Морковка» там, но никогда не думал, что поймаю ее. Я понял, что это крупная рыба, когда она заглотила мою наживку и начала раскачиваться из стороны в сторону, вверх и вниз. Когда рыба была от меня на расстоянии примерно 30 метров, то я увидел, что она оранжевая. Этот улов великолепен, но во многом это просто удача, - признался сам Хакетт

А что же стало с самой рыбой? Неужели ее пустили на уху?! Нет, как пишет «Фокс Ньюс», британец проявил гуманизм и выпустил «рекордсмена» обратно в водоем. Теперь и у других рыбаков есть возможность поймать огромного карпа.

«Морковку» можно назвать самой большой золотой рыбкой в мире, ведь она на 13,5 килограмм больше предыдущего экземпляра, пойманного в 2019 году в США.