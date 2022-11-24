Всем строиться!

Спасти строительную отрасль может только рост потребительского спроса. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рост есть, но - отрицательный

«Один в коме, у двоих жар. Средняя температура по больнице нормальная». Примерно такими словами можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась в последние месяцы на рынке строительных материалов.

С одной стороны, как утверждают аналитики «Сбербанка», отрасль начала оживать после длительного летаргического сна: по итогам первых пяти месяцев 2022 года продажи стройматериалов выросли в денежном выражении на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуются цемент, бетон и трубы. Параллельно, и это тоже можно расценивать как хороший знак, отмечается снижение цен на отдельные группы стройматериалов.

С другой стороны, возражает исполнительный директор консалтинговой компании СМПРО Евгений Высоцкий, физические объемы потребления стройматериалов продолжают снижаться: «Не хочется озвучивать тревожный диагноз, но взгляните на цифры. Вот показатели отгрузки цемента железнодорожным транспортом: во второй декаде октября – минус 5,5% к аналогичному периоду прошлого года, в третьей декаде октября – минус 8,7%, в первой декаде ноября – уже минус 16,9%. Падение поставок листового стекла железнодорожным транспортом на российский рынок в октябре составило более 30%, а за 10 месяцев – 9,5%. Газобетон: с января по июль объем нереализованных запасов увеличился в 3 раза, склады затоварены!»

«В начале 2022 года по прогнозу Правительства РФ в строительной отрасли ожидался рост на 5%, - напоминает Председатель Правления Союзцемента и гендиректор компании «Евроцемент» Вячеслав Шматов. - При этом максимальное сокращение рынка цемента по самому негативному сценарию не должно было превысить 2% по итогам года. Однако сегодня мы наблюдаем, что уровень потребления цемента в октябре снижается на 6.5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При сохранении такой динамики, по нашим прогнозам, к концу 2022 года потребление цемента может упасть на 15-20% (по сравнению с ноябрем-декабрем 2021 года)».

То есть тешить себя тем, что рынок якобы пришел в движение, не приходится. Здравая оценка ситуации и продуманный план действий – вот, что действительно необходимо для оздоровления отрасли.

Цены – вверх, спрос - вниз

Но стоит ли в принципе бить тревогу, стоит ли задумываться об оперативном вмешательстве? В конце концов за три с лишним десятилетия, прошедшие с тех пор, как российская экономика встала на рельсы либерализации, нас приучили к мысли, что «невидимая рука рынка» способна самостоятельно, без посторонней помощи, убрать едва ли не любые препятствия на пути к здоровому развитию.

Все так. Однако есть нюансы.

Во-первых, причины болезни, которая распространилась по всему строительному сектору, имеют не столько экономический, сколько политический характер. Если продолжить медицинские аналогии, то пандемия COVID-19, во время которой проявились первые симптомы нездоровья, - всего лишь легкое недомогание на фоне событий 2022 года. Введение жесткого и всеобъемлющего пакета санкций против России – тяжёлая травма и для экономики в целом, и для ее отдельных отраслей. Нарушение отработанных логистических цепочек, сложности с поставками запчастей для производственного оборудования, невозможность закупки используемых в производстве стройматериалов импортных компонентов… Как следствие – вынужденный рост цен на готовую продукцию и падение спроса.

Во-вторых, спад на рынке стройматериалов – прямое следствие проблем, переживаемых строительной отраслью.

«Производство стройматериалов напрямую зависит от объемов строительства, - говорит Вячеслав Шматов. - Нынешний тренд на снижение потребления цемента свидетельствует о сокращении объемов строительства, что в свою очередь связано с обвалом потребительского спроса. Этому будет способствовать и отмена льготной ипотеки, которая обеспечивала львиную часть спроса на новостройки».

Лекарство от застоя

Жилищное и капитальное строительство – одна из опор российской экономики. В отрасли занято более шести с половиной миллионов человек, каждое из этих рабочих мест обеспечивает от 4 до 14 рабочих мест в смежных отраслях. Рухнет опора – пострадает все здание. Устоит – будет у страны шанс не просто сохранить позиции и избежать надвигающейся депрессии, но и продолжить движение вперед. Когда ставки настолько высоки, работа рыночных механизмов не только может, но и обязана регулироваться государством.

Тем более, что проявления болезни все очевиднее. Например, в Москве продажи жилья в новостройках в октябре 2022 года упали в сравнении с сентябрем на 40%, а к октябрю прошлого года - на 54%. Похожая ситуация и в регионах. Риски того, что временный кризис перерастет в затяжной, возрастают. И с вызовами таких масштабов «невидимой руке», похоже, в одиночку не справиться.

Понятная и эффективная «схема лечения» строительной отрасли предложена в принятой недавно «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030»: рост объемов ежегодного ввода жилья до 120 млн кв. м и обеспечение его доступности для не менее чем двух третей семей. На реализацию плана предполагается выделить 150 триллионов рублей, дополнительными инструментами станут развитие долгосрочных льготных ипотечных программ, сокращение обязательных процедур в строительстве и уменьшение числа бюджетных недостроев.

«Мы впервые подошли к программе развития строительной отрасли и ЖКХ как к системной межотраслевой программе, - поясняет значимость принятого документа вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. - Мы учитываем все виды строительства, увязываем его с пространственным развитием, увязываем с финансовой системой, увязываем с условиями жизни каждого гражданина в каждом населенном пункте. То есть это комплексная программа развития инфраструктуры для жизни человека».

По сути речь идет о восстановлении массового спроса на жилье: путь, пройденный многими развитыми странами, в том числе – Китаем. «В Китае, где нет таких проблем с экономическим ростом, развитием и доходами населения как у нас, начали серьезную программу поддержки жилищного строительства и инфраструктуры, - пишет в своем телеграм-канале известный предприниматель Олег Дерипаска. - Китайские чиновники поняли проблему, поэтому расширяют финансирование застройщиков, делая это при поддержке Народного банка. Всего на эти цели выделят около $183 миллиардов».

Рынку нужен толчок

Итак, лекарство найдено. Вопрос, как быстро оно станет доступно нуждающимся. Вопрос номер два – как им пережить период ожидания. Заморозка строительства каждого конкретного объекта даже на месяц – это и многомиллионные убытки, и недовольство будущих жильцов из-за переноса сроков сдачи дома в эксплуатацию. Простой производственных цехов – все те же убытки плюс риск разрыва сложившихся отношений с оптовыми покупателями.

Ответ на первый вопрос полностью зависит от расторопности чиновников, ответственных за реализацию выдвинутой правительством стратегии. С них же будет и спрос.

Помочь с ответом на второй вопрос можем мы сами. «На рынке недвижимости сложилась уникальная, я бы сказал, давно невиданная ситуация, - рассуждает независимый риелтор Сергей Власенко. – Повысились цены на стройматериалы, соответственно, возросла себестоимость строительства. По идее, должны подняться и цены на жилье. Но этого не происходит! И даже наоборот: за последний месяц стоимость квадрата в московских новостройках упала примерно на 2 процента. В некоторых ЖК можно купить квартиру на 10-15 % дешевле, чем еще в октябре. Но – не покупают». Здесь – и страх перед будущим из-за известных событий, и надежда, что стоимость жилья будет снижаться и дальше.

Но в итоге, уверен Власенко, в выигрыше окажется тот, кто не станет откладывать решение жилищных проблем до лучших времен: «Решение о поддержке строительной отрасли принято на самом высоком уровне. Поздно или рано (и скорее рано, чем поздно!) строители получат госфинансирование, банки вернутся к льготным схемам ипотечного кредитования, а значит цены на жилье снова рванут вверх. Поэтому мой совет: есть возможность купить квартиру сейчас – покупайте прямо сейчас».

Пожалуй, к совету эксперта присоединимся и мы. Рынку нужен толчок. И если сейчас, в период тревожного затишья, преодолеть страхи и, с другой стороны, отказаться от ненужных иллюзий, в выигрыше окажутся все. Покупатели сэкономят деньги, строители и их контрагенты получат так необходимые для развития средства. В англоязычном мире такая стратегия называется «win-win» - двойная победа. В переводе на русский – взаимная выгода. Грех ею не воспользоваться.

Что будет, если стройка остановится?

1. Уже сейчас около 40 % строительных компаний заморозили на неопределенное время новые проекты в сфере жилищного строительства: рынок новостроек ужимается, достойных предложений стало становится все меньше;

2. Падение платежеспособного спроса на фоне сворачивания льготных программ ипотечного кредитования, рост себестоимости строительства, неуверенность инвесторов в перспективах рынка: совокупность этих и других факторов может привести к череде банкротств среди застройщиков, а наметившийся кризис – принять затяжной характер;

3. Провал в жилищном строительстве приведет к существенному сокращению российской экономики в целом: подстегнет рост инфляции и уровня безработицы, поставит крест на самой идее доступности жилья.