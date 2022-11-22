В Запорожской области поймали корректировщика СБУ

Злоумышленник уверяет, что теперь раскаивается и активно сотрудничает с правоохранительными органами Фото: скриншот видео

Меня заставляли, угрожали расправой над семьей, - клянется пособник украинских националистов, что регулярно сообщал ВСУ места расположения российских подразделений.

Данные задержанный житель Запорожской области размещал в чат-боте Телеграмма, где его и вычислили.

«В Запорожской области военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с представителями других правоохранительных органов выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве ВСУ», - комментирует кадры допроса в Росгвардии.

После задержания пособник СБУ признался, что украинские националисты за данные о местонахождении российских войск перечисляли ему деньги. У подозреваемого дома также обнаружены коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей.

Злоумышленник уверяет, что теперь раскаивается и активно сотрудничает с правоохранительными органами.