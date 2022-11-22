Зеленский "забил" на будущее: власти Украины нарушили обязательное требование для вступления в ЕС ради отмывания денег

Поняв, что его "последний вопль" не услышан ни там, ни тут, Зеленский, по всей видимости, решил плюнуть на те перспективы, которые он обрисовывал украинцам Фото: REUTERS

Еще пару дней назад президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский жалобно клянчил, обращаясь к руководству НАТО и Евросоюза, чтобы Украину в срочном порядке приняли в эти организации, чуть ли не заявляя, что "мы же свои, мы буржуинские". И даже говорил, что Украина, дескать, уже стало де-факто членом НАТО, осталось лишь оформить это де-юре. Такая мелочь, какие-то бумажки.

Понятно, что именно эти "бумажки" нужны сейчас Киеву, как воздух. Там и 5-я статья устава НАТО о коллективной безопасности, и прочие ништяки. Вот только в НАТО еще при организации альянса договорились, что страны, находящиеся в состоянии военного конфликта с другими государствами и с неурегулированными границами, в блок не принимать. В общем, ни тушкой, ни чучелом в военный альянс пролезть опять не удалось.

Ровно то же самое случилось и с ЕС. Премьер-министр Португалии заявил, что ЕС не будет в обозримом будущем принимать новых членов. С уже принятыми и без того тяжело. А глава МВД Австрии заявил, что его страна категорически против предоставления режима Шенгенского соглашения (отсутствие пограничного контроля между странами-членами ЕС и свобода перемещения) уже принятым в Евросоюз Болгарии и Румынии. Тут не до нового недочлена. Да и зима впереди…

Поняв, что его "последний вопль" не услышан ни там, ни тут, Зеленский, по всей видимости, решил плюнуть на те перспективы, которые он обрисовывал украинцам в качестве буквально "завтрашнего дня". Мол, буквально завтра-послезавтра они проснутся и увидят, что они уже и в ЕС, и в НАТО, а сами лежат в постели с чашкой горячей кавы, а вокруг на полу рассыпаны тысячи евро вперемешку с кружевными труселями.

И Зеленский сделал решительный шаг. Буквально вчера он подписал закон, которым отменятся пожизненный финансовый мониторинг политиков. А именно такой пожизненный контроль был одним из семи главных условий, которые Евросоюз выставил Киеву в качестве необходимых реформ для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Теперь такой мониторинг будет осуществляться только в течение 3-х лет с момента выхода политика в отставку. А потом – гуляй, не хочу.

- Ради возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС. Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, - заявили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" (не путать с антикоррупционными государственными структурами). - Отныне такие лица будут подпадать под жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности. Удобно, к примеру, для депутатов, которым надо легализовать кэш, который они получали в конвертах.

И не только депутаты. Давно известно, что в команде Зеленского миллионеры и миллиардеры (в долларовом эквиваленте) растут, как на дрожжах. В нищающей день ото дня Украине, которая без подачек Запада уже давно выставила бы себя на распродажу оптом и в розницу, да еще и по демпинговым ценам. Не говоря уже о том, что на офшорных счетах Зеленского в странах Карибского бассейна и прочих укромных для финансов уголках в мире значатся уже суммы не с шестью, а с девятью нулями.

Общественность Украины просила Зеленского наложить вето на этот закон и не подписывать его. И Зеленский наложил, но только на общественность. Потому что он тоже такой же политик с коррупционными доходами (сверхдоходами) и тоже получит свой гешефт от этого закона. Три года после отставки модно и скромно посидеть на официальные накопления и доходы супруги, а потом одним махом войти в международный список "Форбс". Во всяком случае, такая задумка вполне может быть у самого Зеленского.

Вот только вроде бы не юноша, чтобы питаться такими надеждами, и, как заявляет сам, "не лох", но всерьез рассчитывать, что после всего, устроенного им, после десятков и сотен тысяч смертей, удастся спокойно жить (даже если удастся досидеть в кресле президента до конца срока), может только очень ограниченный человек.

Зеленский либо сядет на всю оставшуюся жизнь, либо будет устранен своими же кураторами, потому что "он слишком много знал". И украденные и распиленные миллиарды даже его семье не достанутся. Просто будут конфискованы как "грязные деньги" либо теми же американцами, либо правительствами стран, в которых расположены эти банки.

Ой, напрасно, тетя, вы наследство ждете…

Но коррупционеры Украины всех мастей явно уже сказали Зеленскому спасибо за это перечеркивание даже умозрительной перспективы вступления в ЕС и снятие всех вопросов к их капиталам по истечении трех лет после отставки.

Интересно, дело ограничилось только моральной благодарностью, или же задействовали и материальную составляющую, а Зеленскому "занесли"?