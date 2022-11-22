Проверено на себе: какие задачи бизнеса решает Kubernetes и Terraform

Для этого большинство компаний по всему миру выстраивают свою инфраструктуру на платформе Kubernetes (K8s). В этой статье вместе с учебным центром «Слёрм» разберемся, для чего нужна эта технология и как она помогает бизнесу.

Контейнеризация приложений и автоматическая система управления Kubernetes стала главным трендом в IT-индустрии, потому что может обеспечивать отказоустойчивость 99,99%. Сейчас K8s уже не просто запускалка контейнеров, а платформа для реализации инфраструктуры. Он имеет все признаки, что и у Linux: стандартизация, стандартные API, он расширяемый, под него можно создавать дополнительные продукты.

В чем преимущества?

K8s позволяет нам создавать пространства для команд. На его платформе развивается множество других продуктов, выполняющих разные инфраструктурные задачи. Иными словами, Kubernetes — это ядро инфраструктуры, через которое разные сервисы интегрируются и совместно работают.

Больше не нужно запускать сервисы и проверять логи, чтобы узнать, запущены ли они. Нам не нужно апгрейдить инстансы вручную. За все отвечает декларативное развёртывание в Kubernetes. В зависимости от выбранной стратегии оно останавливает старые инстансы и запускает новые. А если что-то пошло не так, само делает откат.

Главный результат познания Kubernetes — уменьшается time-to-market продукта. Это важно, потому что обычно ожидание становится критичным для команды эксплуатации, пока продукт непрерывно улучшают. С Kubernetes можно быстро поднять инфраструктуру, протестироваться на ней, поэкспериментировать и что-то выкатить. Поэтому IT-специалисты инвестируют время в изучение Kubernetes, а бизнес деньги в его внедрение.

Нужен ли Kubernetes нам?

В каждой отдельной компании технические решения внедряют для того, чтобы разобраться с конкретной проблемой. Рассмотрим такой кейс: компания просто деплоит на bare metal с помощью Ansible. Есть команда админов и много команд разработки. Админы все варифицируют, но разработчики перформят гораздо больше, чем первые могут выкатывать. Получается эффект узкого горлышка. С «переездом» на Kubernetes проблема решилась. Разработчики теперь могут сами выкатывать и эксплуатировать свой сервис.

Не так давно на K8s переехала инфраструктура «Комсомольской правды». «Мы стали использовать Kubernetes, как в облаке, так и в локальной инфраструктуре в которой размещаем микросервисы, необходимые для работы сайта», — рассказал

Сергей Филиппов, системный инженер команды разработки интернет проектов медиахолдинга.

Kubernetes – сложная вещь с множеством фишек и рычагов управления инструментами. Чем больше таких секретов вы используете, тем более гибко работает ваш кластер. Изучать K8s можно разными способами. Один из них — чтение документации. Когда времени на самостоятельные эксперименты нет, а цена ошибки высока, с теорией и практикой помогут курсы. Исходя из того, что Kubernetes — большая платформа, где происходит множество процессов, в учебном центре «Слёрм» появился отдельный факультет из шести разных курсов под отдельные задачи.

«Я уже более 20 лет занимаюсь поддержкой серверов на операционной системе linux. За эти годы я версий Linux, но до сих пор я продолжаю узнавать что-то новое, так как IT не стоит на месте. В этот раз я записался на расширенный курс по управлению и настройке Kubernetes для того, чтобы углубить свои знания в этой области. В настоящий момент мы черпаем знания из в основном из документации, но, надеюсь, что на курсах Слёрм мы сможем узнать новые интересные пути решения сложных задач», — считает Сергей.

А что еще?

Еще один инструмент с открытым исходным кодом, который облегчает жизнь отделу разработки — это Terraform. Если K8s управляет контейнерами (и не только), то Terraform может определять вашу инфраструктуру как код, независимо контейнеры у вас или монолит.

«Мы занимаемся разработкой и обслуживанием новостных сайта с высокой нагрузкой. Моя основная задача — обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры. Terraform поможет решить задачи управления облаком, управления кластерами k8s и кластерами виртуализации, что позволит начать смотреть на всю инфраструктуру как на код. Для команды и для бизнеса это возможность сократить время на решение рутинных задач», — пояснил Илья Ягодкин, старший инженер в команде разработки интернет проектов медиахолдинга «Комсомольская правда».

Оба инструмента можно использовать одновременно: Kubernetes для запуска контейнеров с микросервисами, а Terraform для создания или управления инфраструктурой.

Обучение в Слёрме уже прошли сотрудники МТС, ВК, Альфа-Банк, Ростелеком, РЖД, Сбербанк и других крупных компаний. В учебном центре Слёрм вы сможете найти курсы по Kubernetes и Terraform, а также по другим технологиям под нужды своей компании — от стадии внедрения до продвинутого использования сложных инструментов.