«Единая Россия» окажет поддержку в ведении бизнеса жёнам участников СВО

Поддержка женщин-предпринимателей, в том числе тех, кто занимается управлением бизнесом мужей, мобилизованных в ряды ВС РФ, станет отдельным направлением партпроектов «Женское движение «Единой России» и «Предпринимательство». Об этом сообщила заместитель секретаря Генсовета партии, председатель общественного совета федерального партпроекта Дарья Лантратова по итогам ВКС с региональными отделениями «Единой России» с участием Министерства экономики РФ, Торгово-промышленной палаты, бизнес-школы «Российского союза промышленников и предпринимателей», а также представительниц бизнес-сообщества.

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

«В Центры помощи «Единой России» поступило более 17 тысяч заявок от семей мобилизованных. Мы видим своей задачей не только оказание разовой помощи — бытовой, психологической, юридической, но и стараемся найти системные решения вопросов. Получаем много обращений от жён мобилизованных, которые занимались предпринимательством. Сейчас женщины должны продолжить семейное дело, сохранить бизнес. Но многие не обладают соответствующим опытом, знаниями и компетенциями», — сказала Дарья Лантратова.

По её словам, чтобы помочь в организации этой работы, «Единая Россия» планирует проводить тематические приёмы и консультации с привлечением профильных специалистов — налоговой службы, депутатов всех уровней, центров «Мой бизнес». При необходимости в рамках партпроектов будут закреплены кураторы из предпринимательского сообщества, профильных общественных организаций и организованы необходимые образовательные программы.

Опыт организации такой работы представила Новгородская область, где в региональное отделение партии обратилась жена мобилизованного. Её муж до отправки в зону СВО занимался продажей автозапчастей и планировал расширять бизнес. Теперь руководить фирмой приходится самой женщине. Разобраться с правовой и налоговой основами бизнес-процессов ей теперь помогают специалисты центра «Мой бизнес», Министерства инвестиционной политики Новгородской области, а также регионального Министерства труда и социальной защиты населения. Этот опыт «Единая Россия» будет использовать и в других регионах.

О действующих в России мерах поддержки предпринимателей в условиях санкций в ходе ВКС рассказала первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина. Среди них — отмена надзорных мероприятий, налоговые льготы и кредиты под низкие проценты.

«Буквально в середине ноября ввели нулевую ставку НДС при торговле с предпринимателями Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которая распространяется на отношения, возникшие до 30 сентября 2022 года», — рассказала Альфия Когогина.

ОТРАСЛЕВЫЕ СООБЩЕСТВА

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила успешную практику объединения в отраслевые сообщества — она появилась во время пандемии коронавируса.

«В Москве мы помогаем в общественных приёмных при Уполномоченном, помощь оказывают и наши юристы. Ситуации разбираем разные: консультируем, рассказываем про кредиты, отсрочки, меры государственной поддержки и так далее. Жёнам предпринимателей готовы помогать как индивидуально, так и через Ассоциацию «Женщины бизнеса», — сказала Татьяна Минеева.

Руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович вышла с инициативой ввести в законодательстве понятие «семейный бизнес».

«Это позволит иметь преемственность при передаче бизнеса супругам, что сейчас было бы актуально в случае с мобилизованными гражданами, а также привлекать для работы в семейном предприятии своих детей», — сказала Наталья Карпович.

Она также уточнила, что сейчас популярными направлениями женского предпринимательства являются организация пищевых производств, детских образовательных центров и сервисов нянь.

Одним из самых актуальных видов бизнеса сейчас стало производство товаров, которые необходимы участникам спецоперации.

В заключение Дарья Лантратова отметила, что проработки требует и предложение о совершенствовании механизма заключения социального контракта жёнами мобилизованных на льготных условиях.