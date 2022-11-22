ВСУ провели обыски в Киево-Печерской Лавре 22 ноября 2022 Фото: REUTERS

Ранним утром нынешнего вторника на территорию Киево-Печерской Лавры ворвались десятки мужчин в камуфляже, некоторые из которых вдобавок были еще и вооружены автоматами. Это украинская контрразведка СБУ пришла в Церковь. Нет, не на молебен или какую иную службу, а с обысками. О чем через некоторое время СБУ сообщила и на странице сайта своей конторы вполне официально.

- Указанные мероприятия проводятся для: недопущение использования Лавры как ячейки русского мира; проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов, - говорится в сообщении контрразведки.

Как оказалось, и позже было признано, в Лавре шуруют не только контрразведчики: " СБУ, Нацполиция и Нацгвардия проводят на территории Киево-Печерской лавры контрразведывательные мероприятия в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине".

И кто же это предоставил контрразведке Украины "данные", что "помещения УПЦ используются для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия"? Что всех присутствовавших на тот момент в Лавре стали проверять на предмет "их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".

Как-то даже странно и внезапно, что в Русской православной церкви (напомним, каноническая УПЦ является частью РПЦ и входит в состав Московской патриархии на правах митрополии) вдруг обнаружилась "ячейка русского мира". Воистину, это "открытие" достойно не только высшей премии в области контрразведки, но и водопада внеочередных званий и прочих поощрений.

Скажите, а на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и женского монастыря Волынской иконы Божией Матери и Сарненско-Полесской епархии УПЦ (оба монастыря принадлежат к канонической УПЦ МП) в Ровенской области, украинская контрразведка тоже ищет русских диверсантов? Особенно, в женском монастыре. Может, русские диверсанты для маскировки пол сменили в лучших демократических традициях Запада?

В одно время в разных местах – это вопрос не только о Лавре. Мы давно писали, что раскольники – и из УПК Киевского патриархата, и из созданной Порошенко, Константинопольским патриархом Варфоломеем и украинским Филаретом ПЦУ/СЦУ – давно точили зубы на Киево-Печерскую Лавру и ее сокровища. Причем, больше на материальные, чем на духовные. А также на имеющую большинство в приходах на территории Украины УПЦ (МП). Но не только материальная составляющая заставляла власти Украины поддерживать самозванцев-раскольников. И Порошенко, и Зеленского гораздо больше тревожили духовная связь и единство УПЦ и РПЦ, их общая позиция по отстаиванию того самого "Русского православного мира".

Налеты на храмы УПЦ были и в прошлые годы. Десятки насильственных действий в храмах конфессии, изгнание и избиения священников давно перестали быть новостями на Украине. Но замахнуться на само существование канонической УПЦ они не осмеливались до тех пор, пока Украинская церковь держала удар, а ее глава митрополит Онуфрий не позволял себе и епископам "прогибаться" под власти.

Но этой весной Онуфрий сдался. Не стал стоять ни за правду, ни за веру православную. Променял на "ништяки" от светской власти. И результат не заставил себя долго ждать. По сути, сегодняшние действия СБУ, Нацполиции и Нацгвардии Украины означают начало насильственных действий в государственном масштабе по уничтожению канонической УПЦ и слиянию ее, равно как и раскольничьей УПЦ КП, с созданной Порошенко ПЦУ/СЦУ. В религиозной стране нельзя упускать такой важнейший ресурс воздействия на население, как церковь. И Зеленский это прекрасно осознает. Неважно, сам дошел, или кураторы подсказали. Главное, что Киев формирует эту единую конфессию, которая станет безудержно поддерживать даже самую пронацистскую власть.

Как это делал епископ Украинской греко-католической церкви митрополит Андрей (Шептицкий), поздравлявший Гитлера после взятия Киева и заявлявший своей пастве: "Мы приветствуем победоносную немецкую армию, которая освободила нас от врага". Правда, позже он приветствовал и Красную армию.

Впрочем, и Онуфрий, и Андрей, все это уже было. И гораздо раньше.

- Говорю тебе, Петр, не успеет прокричать и первый петух, как ты трижды от Меня отречёшься.

Отреклись и обрекли сами себя на погибель. Как христиане.

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