Слабоумным станешь. Ученые заявили, что ковыряние в носу может привести к болезни Альцгеймера

Когда ковыряешь в носу, можешь занести в организм опасные бактерии Фото: Shutterstock

Всем нам родители говорили – не ковыряйте в носу. Почему это не приветствуется во всех без исключения культурах? Нет ли тут «подсознательного запрета»: когда ты знаешь, что это опасно, но не можешь объяснить почему? Мотивы родителей понятны: это некрасиво; можно поранить внутренность носа и занести в кровь бяку. Но, похоже, дело намного серьезней.

Ученые из Австралии сделали шокирующее открытие. Когда ковыряешь в носу, можешь занести в организм опасные бактерии. По обонятельным каналам они попадут в мозг, и в будущем вызовут болезнь Альцгеймера. Речь идет о бактерии Chlamydia pneumoniae, которая поражает дыхательную систему, но, как узнали недавно, разрушает и систему нервную.

Пока из доказательной базы – только опыты на мышах (они все еще не запрещены, и, хотя мышек жалко, деваться некуда). Мышей через нос заразили этой бактерией, и всего через 72 часа (у мышей все быстрее) у тех начались признаки поражения мозга, а потом и слабоумие.

Скажем сразу, многие доктора новости удивились. Развитие болезни Альцгеймера связывают с многими факторами, от генетики до образа жизни и питания, но вот про бактерии никто не думал. Но это вообще тенденция медицины последних лет: винить бактерии во всем. Классический пример, конечно, гастрит, причину которого уверенно видели в «нервах» и питании, а оказалось, что это бактериальная болезнь. Кто знает, может, в самом деле нами рулят микроорганизмы, а мы только думаем, что понимаем причину большинства болезней. А может наоборот, опыты на мышах ничего не доказывают. Так или иначе, от болезни Альцгеймера лечить не умеют, стало быть, и причин ее не вполне понимают, так что почему бы и не эта версия.