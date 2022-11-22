Жители столицы публикуют видео ледяного дождя в Москве 22 ноября 2022. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Пора ледяных дождей пришла в столицу. Синоптики говорят, что Москву и ряд российских городов 22 ноября атаковали активные балканские циклоны, наполненные теплыми и влажными воздушными массами. Это они прорываются на заснеженную поверхность, создавая ледяные дожди, катки на дорогах и тротуарах.

Однако москвичей не пугают ледяные дожди, которые не только делают дорожные покрытия очень скользкими, но и создают толстую ледяную корку на проводах и ветвях деревьев.

В соцсетях жители столицы активно обсуждают непогоду и публикуют множество видео ледяного дождя в Москве 22 ноября 2022.

Особенно заинтересовал москвичей мужчина, выехавший в непогоду на зеленом кабриолете.

- Наших людей ничем не напугаешь. Рассказывали вчера и МЧС, и во всех новостях, что утром будет каток, ледяной дождь, а у него настроение «ехать на работу на кабриолете», - написал москвич Николай Смирнов.

- Едет в одной кофте, по телефону разговаривает. Видимо, представляет, что он где-то в Испании или в Катаре, - добавила Анна Карасева.

Однако, как выяснила «Комсомолка», «подвиг» бесстрашного россиянина – не более, чем легенда соцсетей. Видео появилось в соцсетях вчера, а значит ни под каким ледяным дождем мужчина не катался. Просто в один из холодных ноябрьских дней не смог поднять крышу кабриолета.

Но не все жители столицы рады такой погоде. Некоторые сетуют, что зима должна была показать «Кузькину мать» Европе. А обрушилась на столицу.

- Откуда они вообще свалились на нашу голову, эти ледяные дожди??? Я вот не помню, чтобы раньше, в нашем детстве, например, такое было. Чтобы в черте города - просто ледяной плен. Я даже на улицу боюсь выходить, потому что ни разу не ледоустойчивая, - жалуется Наталья Сойка.

- Мы, коренные москвичи, с 2005 года непогодой не паримся. Была бы цель и направление, а дороги проложим. Ледяной дождь пройдет, и, может быть, снова пойдет снег, его обещали вместе с гололедицей. Но нас это не пугает, - говорит москвич Сергей Горбунов.

Откуда в Москве ледяные дожди? Ответ синоптика

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, откуда взялся ледяной дождь:

- Ледяной дождь, как явление, было в Москве всего 10-15 минут. Капли собрались на высоте 1,5 км, там была теплая температура, пока они опускались вниз, то капельки воды не превратились в лед, а только замерзли снаружи. А когда они приземлялись на холодные поверхности (асфальт, окна, на машины), то разбивались, и вода из ледяных капсул тут же разливалась, образуя тонкий гололед.

- То есть ледяной дождь был непродолжительное время, а повторения ждать?

- Нет. Осадки продолжатся в виде дождя, уже без образования ледяной корки. Если москвичи помнят, то самый сложный ледяной дождь был в декабре 2010 года, когда он шел почти сутки. Происходило нарастание ледяной корки, под тяжестью ветки ломались, обрывались электрические провода. А ледяной дождь 1 января 2020 года, когда москвичи не могли выйти из подъездов после Нового года.

- Какую ждать погоду до конца недели?

- В ночные часы температура будет слабо отрицательной - от -3 до -6 градусов, а днем будет подниматься около нуля и даже до +1 градуса. Будет и дождь, и снег. Ближе к выходным осадки будут только в виде снега.

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Прогнозы синоптиков сбылись, и во вторник ледяные дожди накрыли Москву и область. Столичные тротуары превратились в катки, пассажирам стало сложнее подниматься по переходам на железнодорожных станциях. 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. Пока в лидерах 22 ноября 1965 года, тогда выпало 8 мм осадков (подробнее)