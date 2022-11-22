Почти половина людей на земле живут с больными зубами и деснами

За последние 30 лет число случаев заболеваний увеличилось на 1 миллиард Фото: Shutterstock

По новому докладу Всемирной организации здравоохранения почти половина населения земного шара (45% или 3,5 миллиарда человек) страдает от заболеваний полости рта. За последние 30 лет число случаев заболеваний увеличилось на 1 миллиард. Самая распространенная болезни - кариес или постепенное разрушение зубов (2,5 миллиардов случаев), заболевания десен (1 миллиард), потеря зубов и рак полости рта (380 000 новых случаев ежегодно).

Почему заботиться о здоровье полости рта так важно?

Здоровые зубы помогают нам не только в общении, ведь всегда приятно улыбаться без стеснения. Здоровье десен, ротовой полости и зубов – это отправная точка для силы иммунитета, нашей защитной системы от вредоносных микробов и раковых мутаций клеток организма.

Какие главные факторы риска для развития болезней полости рта?

- курение и использование жевательного табака;

- алкоголь;

- нездоровая еда и напитки (с повышенным содержанием сахара, прежде всего).

Какие заболевания часто присоединяются к болезням полости рта?

- диабет;

- рак;

- хронические респираторные заболевания;

- сердечно-сосудистые болезни;

- психические расстройства.

Главные правила для здоровья полости рта в любом возрасте:

- Чистить зубы дважды в день – основа для того, чтобы не развивался кариес. Важно, утром чистить зубы стоит после завтрака, а не до, а вечером, перед тем, как идти спать. Есть или пить что-то, кроме воды, после вечерней гигиены зубов уж не стоит. Пасту лучше выбрать ту, что содержит фтор.

- Поменьше есть сладостей и меньше пить подслащенных напитков. Простая вода, а не лимонад, – лучший напиток на все случаи жизни.

- Во время занятий спортом стоит позаботиться о том, чтобы зубы и челюсти были защищены. Если спорт потенциально может быть травматичным, а также на мотоцикле, мопеде, велосипеде, самокате, – шлем на голове, закрывающий и подбородок, – основа здоровья. В машине – ремень безопасности вовсе не предмет интерьера, а залог того, что в экстренном случае можно будет избежать многих проблем.

- Для защиты от рака ротовой полости главное – бросить курить или жевать табак, исключить любые другие формы его потребления, и поменьше пить алкоголь.