Турецкий телепроповедник создал секс-культ и получил 8 тысяч лет тюрьмы

Аднан Октар считает, что за его задержанием стоит британская разведка Фото: EAST NEWS

В каждой стране можно отыскать собственную версию Кашпировского или Гробового. Но далеко не везде таких людей находит правосудие. В Стамбуле перед судом предстал 66-летний телепроповедник Аднан Октар. Его теории были хорошо известны не только в Турции, но и за ее пределами

Кошечки и львы

В эфире собственного телеканала в компании молодых женщин, которых он называл «кошечками», а также накаченных молодых людей - «львов», Октар выступал с религиозными проповедями, продвигал идеи креационизма (т.е. сотворения мира божественным деянием). Его выразительная внешность - взлохмаченные изогнутые брови и черные как смоль волосы и борода - брала за душу представительниц слабого пола. Ну как такому холеному мужчине не поверить?!

Сам Октар однажды заявил, что в его гареме около 1000 «кошечек». Во время его телешоу многие из них вели с ним религиозные диспуты, будучи одеты в открытые платья с декольте, мини-юбки и другие наряды, больше подходящие для ночных клубов. Проповедник неоднократно утверждал, что то, как человек одет, никак не говорит о его религиозности. И можно носить сексуальную одежду, оставаясь правоверным мусульманином.

Желая распространить свои убеждения в мир, Октар выпустил книгу о креационизме «Атлас творения», где разнес в пух и прах теорию эволюции. В своем опусе вышедшем под псевдонимом Харун Яхья, Октар утверждал, что теория Дарвина лежит в основе глобального терроризма. Без всякого запроса со стороны научных кругов книга была переведена на несколько иностранных языков и разослана по библиотекам и университетам по всему миру. Академическая общественность выразила возмущение таким самоуправством.

Заговор глубинного государства

Пожалуй, будь Аднан Октар безобидным городским сумасшедшим, то вряд ли на него кто-нибудь обратил внимание всерьез. Но турецкая полиция рассмотрела за ширмой антиэволюционных кампаний и неортодоксального исламского культа нечто большее.

В 2018 году Октар и сотни его последователей были арестованы на вилле проповедника. В ходе рейда полиции удалось найти доказательства, что гуру является не только лидером секты, но и руководителем преступной группировки. В его доме нашли более 50 единиц оружия и боеприпасы.

В итоге задержанным был предъявлен ряд обвинений, включая управление преступной организацией, налоговые преступления, сексуальное насилие. Также их подозревали в террористической деятельности и организации террористической ячейки.

Во время ареста и позднее во время заседаний Октар заявлял, что все обвинения, выдвинутые против него, «ложь» и «заговор английского глубинного государства». Он утверждал, пострадавшие женщины не могут свидетельствовать против него, поскольку всех их он любил и никогда не мучил.

«Британская разведка давно хотела, чтобы против нас была начата операция. В связи с этим в Турцию была направлена делегация. Эта просьба была передана Эрдогану во время его визита в Великобританию», - сообщил журналистам Октар во время задержаниям в 2018 году.

Вечность за решеткой

В январе 2021 года проповедника уже осудили по 10 пунктам обвинения, среди них - руководство преступной группировкой, участие в политическом и военном шпионаже, сексуальное надругательство над несовершеннолетними, изнасилование, шантаж и причинение мучений. Его официально признали создателем секс-культа.

Сперва Аднана Октара приговорили к тюремному заключению сроком на 1075 лет, но апелляционный суд решил провести повторное судебное разбирательство с участием 215 обвиняемых. В итоге срок был увеличен до 8658 лет - к одному из самых продолжительных в мире. Такое суровое наказание коснулось не только проповедника, но и еще 14 обвиняемых.