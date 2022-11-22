Минобороны России заявило об очередных артобстрелах ВСУ Запорожской АЭС

На Южно-Донецком направлении нашим воинам удалось уничтожить три диверсионно-разведывательные группы ВСУ
В Минобороны России сообщили об очередных артиллерийских обстрелах киевским режимом Запорожской АЭС.
«Киев продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября с из населенного пункта Марганец Днепропетровской области артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции было выпущено 8 крупнокалиберных снарядов», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант отметил, что ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены, а радиационная обстановка на АЭС остается в норме.
Представитель военного ведомства перечислил потери ВСУ в основных районах боевых действий: на Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия и уничтожили более 120-ти украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Купянском по 50 убитыми и ранеными, на Красно-Лиманском до 40 украинских военнослужащих и наемников.
Кроме этого, по данным Конашенкова, на Южно-Донецком нашим воинам удалось уничтожить три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка.
Кроме живой силы удалось сжечь десятки танков, бронемашин и другой техники противника.
За сутки подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 6 беспилотников, две украинские самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1», склад боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, батарея артиллерийских систем М777 (производства США), 11 пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136-ти районах.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
333 - самолета.
177 - вертолетов.
2549 - беспилотных летательных аппаратов.
390 - зенитных ракетных комплекса.
6758 - танков и других боевых бронированных машины.
901 - боевая машина реактивных систем залпового огня.
3611 - орудий полевой артиллерии и минометов.
7320 - единиц специальной военной автомобильной техники.