Украина, запустив ракеты в Польшу, ударила по единству НАТО

Обратите внимание: шум вокруг упавших на Польшу ракет, причем исключительно антироссийский, в прессе продержался пару дней. И - все, есть темы поважнее. Фото: REUTERS

Чистое совпадение: 24 февраля сайт KP.RU опубликовал комментарий «Украина, даже не вступив в НАТО, похоронила 5-ю статью Вашингтонского договора». Через девять месяцев, тоже чистое совпадение, хотя срок знаковый, мы получили убедительное подтверждение этому. Удар украинскими ракетами по Польше - а сомнений в том, чьи ракеты, нет даже у США - был сознательной провокацией, цель которой - как раз запустить пресловутую статью «один за всех и все за одного», чтобы втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией. И убийственная эскалация в первые часы, как казалось, уже началась, пока в Вашингтоне не сорвали «стоп-кран».

С самого начала отыгрывался незамысловатый, но сверхнадёжный, по замыслу авторов, сценарий. На польской территории случается «прилет» ракеты. Киев и Варшава тут же в унисон трубят на весь мир - русские напали на страну НАТО! В их действиях, однако, есть различия, вполне объясняемые реальным статусом этих стран. Украина - не член альянса, хотя давно стремится в него всеми фибрами бандеровской души и даже прописала заветную цель в своей конституции. Поэтому Зеленский, у которого реальные перспективы на фронте не ахти, рубит с плеча: Россия напала на поляков, показав свою «террористическую сущность», время действовать всем миром, чтобы остановить агрессора! То есть, что вам, дорогим западным союзникам, еще надо для того, чтобы в открытую вступить в схватку с агрессором? Пора действовать!

Польская линия определялась ее членством в НАТО. А в Вашингтонском договоре все четко прописано. Перед 5-й статьей идет 4-я, в которой предусмотрены консультации в случае, когда «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой». Удар России ракетами по польской земле - это что, если не угроза? Тем более погибли два поляка, трактор не в счет. И лидеры Варшавы поспешили заявить, что созывают совет НАТО, чтобы обсудить возникшую угрозу. А там - всего шаг к статье 5-й, по которой вооруженное нападение против одной из стран-членов «будет рассматриваться как нападение против всех договаривающихся сторон». Понятно, что потом, правда?

И тут, совершенно неожиданно для поляков и украинцев, президент США громко выразил сомнение в траектории поразивших Польшу ракет, которые никак не могли быть запущены с территории России. Неожиданно, надо полагать, даже для британцев, газеты которых и через сутки, когда было доказано, что ракеты запущены с Украины, вышли с аршинными шапками на первых полосах: «Русские ракеты бьют по Польше», «Путинская война распространяется на Польшу»…

Поляки срочно передумали созывать совет НАТО для обсуждения, согласно 4-й статьи, «угрозы», заявив, что «нет точных доказательств того, кто выпустил ракету». Премьер Моравецкий внезапно прозрел: на Польшу не совершали «намеренной атаки». Зеленского такое предательство взбесило, но в Вашингтоне все восприняли правильно, и никто о 5-й статье даже не заикнулся. Потом Белый дом подсластил пилюлю и разъяснил: если бы не действия России, то ничего подобного не случилось, да, ракета украинская, а вина все равно российская. А как иначе?

Обратите внимание: шум вокруг упавших на Польшу ракет, причем исключительно антироссийский, в прессе продержался пару дней. И - все, есть темы поважнее. Даже увольнение журналиста Associated Press, первым приударившего в набат о «нападении» России на страну-члена НАТО, за фейк выглядит как зачистка темы, чтобы к ней не возвращаться.

Но произошедшее слишком серьезно, чтобы делать вид, что ничего особого не случилось. The American Conservative попробовал трезво проанализировать инцидент с «русской ракетой» и сделал вывод: «В течение 14 часов над евроатлантическим пространством висела реальная угроза ядерной войны». Распространению фальшивки Associated Press «безответственно способствовали прибалтийские государства и Украина».

«Вполне понятно, зачем украинскому руководству лгать всему миру, - пишет автор американского издания. - Так оно сможет заставить всех участвовать в их вооруженном конфликте, пусть даже это чревато угрозой ядерного уничтожения. Обман зачастую эффективнее силы. Фидель Кастро тоже пытался втянуть Советский Союз в свою войну, но Советы проявили предусмотрительность и не стали спускать своих собак с цепи». Действительно, в 60-ю годовщину Карибского кризиса уместно вспомнить, что кубинский лидер был не в восторге от решения Москвы вывезти свои ракеты с острова, чтобы избежать ядерного конфликта с США, и с ним пришлось усердно «поработать», чтобы не рассориться.

Важнейший вывод делает The American Conservative: «чем больше альянс, тем меньше выбора у гегемона». Гегемон, понятно, США. И расширение НАТО ставит гегемона в положение, когда ему «труднее действовать в своих интересах, так как приходится отстаивать точку зрения группы». Добавим: ответственность за эти действия и их последствия, если речь пойдет о прямом столкновении с Россией, тоже падут на гегемона. То есть пожар займется и за океаном. Поэтому, делает вывод автор издания, «этот эпизод дает возможность задуматься над происходящим и пересмотреть некоторые периферийные обязательства альянса». Расшифруем: если НАТО к применению 5-й статьи провоцируют прибалты, Польша и не дай бог Украина, которая даже не член блока, Вашингтон их желания должен игнорировать. Что, в общем-то и произошло.

Поэтому прогноз, что Украина похоронит «чудо-статью» Вашингтонского договора, даже по американским оценкам, сбывается. Теперь 5-я статья не о безопасности союзников США, а о их собственной уязвимости.