Дмитрий Песков: Нынешний кризис в отношениях России с США нельзя сравнивать с Карибским, а Путина - с Хрущевым

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков пообщался с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

-… - О Кубе можно вопрос? - поинтересовался у официального представителя Кремля во вторник, 22 ноября, журналист «Комсомольской правды».

- Да. (В этот день должны были состояться переговоры Владимира Путина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, а в Москве планировалось открыть памятник Фиделю Кастро. - А.Г.)

- Дмитрий Сергеевич, дело в том, что в октябре этого года исполнилось 60 лет Карибскому кризису. Не будет ли звучать эта тема на встрече двух президентов? Тем более, что Карибский кризис многие политологи и эксперты сравнивают с нынешней ситуацией, которая сейчас складывается в отношениях России и США.

Отвечая на этот вопрос, Песков заметил:

- Кризисы разные.

Хотя и тогда (осенью 1962-го. - А.Г.), и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с Соединенными Штатами Америки.

Этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные.

И, конечно, опыт Карибского кризиса, уроки Карибского кризиса уже изрядно изучались и будут дальше изучаться.

Но это не будет главным на переговорах.

Все-таки, российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и носят хорошие перспективы на будущее.

Вот именно об этом и пойдет речь.

- И еще одну параллель я встречал в эти дни, - продолжил я тему. - Некоторые смелые такие предположения… Владимира Владимировича Путина сравнивают с Никитой Сергеевичем Хрущевым. И - приходят к выводу, что Путин - это не Хрущев сегодня. Путин - более мудрый. Ну, и еще такая фраза, что в США сейчас президентом - «далеко не Джон Кеннеди». Вот как вам такие сравнения? Или они неуместны?

Дословно - ответ пресс-секретаря:

- Слушайте, вряд ли уместно это сравнение.

Путин это Путин, а Хрущев – он был Хрущевым, царствие ему небесное.

Поэтому, здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать.

- Согласен.