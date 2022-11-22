Ценовая аномалия: благодаря богатому урожаю в России подешевел салат оливье

Для расчетов аналитики взяли самый традиционный рецепт салата в расчете на четыре порции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это ли не настоящее новогоднее чудо: в разгар бушующей инфляции (по данным Росстата, цены за год подскочили на 12,4%) подешевел самый вкусный атрибут Нового года. Нет, это не снег: в ассоциации производителей «Руспродсоюз» высчитали традиционный индекс оливье. И выяснили, что за год суммарная цена ингредиентов салата снизилась на 0,4%.

Для расчетов аналитики взяли самый традиционный рецепт салата в расчете на четыре порции: 500 г картофеля, 200 г моркови, 300 г вареной колбасы, 200 г майонеза, 100 г репчатого лука, 400 г соленых огурцов, баночку зеленого горошка в 380 г и 4 яйца. Все это обошлось в 375 рублей – на 1,6 рубля дешевле, чем год назад (в процентах см. «Конкретно»).

Снижение цены - это «заслуга» овощей: год назад они были заметно дороже, а сейчас подешевели благодаря хорошему урожаю. Однако сильно радоваться не стоит. В предыдущие годы стоимость оливье взлетала выше инфляции: в 2021-м на 15%, в 2020-м - на 7,7%. Так что за три года он подорожал на 22,3%.

КОНКРЕТНО

Изменение цен на ингредиенты оливье за год

Картофель - 33%

Морковь - 28%

Соленые огурцы - 21%

Лук - 8%

Яйца - 2%

Зеленый горошек 0%

Вареная колбаса + 9%

Майонез + 16%

По данным «Руспродсоюза».