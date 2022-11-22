Новая ежемесячная выплата заменит несколько разных пособий Фото: Shutterstock

С 1 января 2023 года у нас появится единое пособие для малоимущих семей с детьми до 17 лет. Оно так и будет называться — в связи с рождением и воспитанием ребенка. Новая ежемесячная выплата заменит несколько разных пособий, которые семьи получают сейчас. KP.RU разбиралась в деталях.

КАК БЫЛО И ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Сейчас семьи с невысокими доходами получают кучу разных пособий на детей в зависимости от жизненной ситуации. На каждое из них надо отдельно оформлять документы и зачастую подавать в разные инстанции — что-то в Пенсионный фонд, что-то в соцзащиту.

Это, в частности:

- выплата для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки,

- пособие, которое получают по уходу за ребенком до 1,5 лет не работавшие женщины,

- выплата на первого ребенка до 3 лет (выплату на второго ребенка — из средств маткапитала — можно будет по-прежнему получать по старой схеме),

- региональная выплата на третьего и последующего ребенка,

- пособие на детей от 3 до 8 лет,

- пособие на детей от 8 до 17 лет.

Вот их все теперь и объединят в универсальное детское пособие с едиными правилами, на которых оно назначается.

Не надо путать эти меры соцподдержки с «декретными» выплатами, которые получают работавшие до беременности женщины:

- по беременности и родам,

- по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Эти выплаты идут за счет страховых взносов, которые за даму переводил ее работодатель. И на них никто не покушается. Речь о дополнительных мерах поддержки из бюджета для семей, где с финансами — не очень.

Отдельно по-прежнему будет оформляться и маткапитал — просто по факту того, что в семье родился ребенок, без оглядки на доходы родителей.

ДЛЯ КОГО НОВОЕ ПОСОБИЕ

Как следует из закона, на него могут претендовать:

-беременные на сроке шесть недель и больше, если дама встала на учет в медицинской организации на сроке до 12 недель;

-один из родителей ребенка в возрасте до 17 лет, если этот ребенок гражданин РФ и постоянно на территории РФ проживает.

Главное условие для получения пособия — нуждаемость. Среднедушевой доход семьи за последние 12 месяцев должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Но рассматривать будут и другие критерии — чем семья владеет. Нет проблем, если это единственная квартира или дом или площадь на каждого члена семьи меньше 24 кв.м. для квартир и 40 кв.м. для домов. То же с дачами, гаражами, машинами.

По таким правилам сейчас назначаются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Теперь они станут общими. Как и само детское пособие «по нуждаемости».

ДЕНЕГ «НА ДЕТЕЙ» СТАНЕТ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ?

Это зависит от ситуации. Вроде бы от того, что несколько пособий сложили в одно, размер суммы для конкретной семьи измениться не должен. Но в нашем случае не совсем так. Ведь раньше разные «детские» пособия выплачивались по разным правилам. А теперь они станут едиными.

Размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального детского прожиточного минимума:

- 50% - базовый размер,

- 75% - если и с пособием в базовом размере среднедушевой доход семьи останется ниже прожиточного минимума,

- 100% - в совсем плохом случае, если и с пособием в размере 75% детского прожиточного минимума доходы остаются ниже плинтуса (пардон, прожиточного минимума для населения в регионе).

В среднем по стране в абсолютных цифрах эти проценты пока выглядят так: 7 тысяч, 10,5 тысяч и 14 тысяч рублей.

Кто выиграет? Как минимум, это малоимущие будущие мамы - беременные, вставшие на учет в ранние сроки. По прежним правилам, им полагалось только 50% прожиточного минимума. Теперь при совсем плохом финансовом положении можно получить и 75%, и все 100%.

А вот выплату на первого ребенка до 3 лет до сих пор было получить легче. Требовался средний доход на человека в семье ниже двух региональных прожиточных минимумов (теперь — ниже одного минимума, как с детьми более старшего возраста). И не принималось во внимание, есть ли у семьи «лишние» квартиры или несколько машин.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЯ ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ

Те, у кого дети появились или только появятся на свет до 31 декабря 2022 года, смогут выбирать — получать господдержку по-старому или по-новому. На родившихся после 1 января 2023 года будет только новое единое пособие.

КАК ОФОРМИТЬ ПОСОБИЕ

Как и прежде с «детскими» выплатами, надо подать заявление на универсальное детское пособие через портал госуслуг. А если нет такой возможности, то обратиться можно в свой многофункциональный центр (МФЦ) или отделение Социального фонда (это с 1 января Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в одном флаконе).