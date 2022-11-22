Загадочное убийство в Москве: преступник ночью вырезал четырех человек в стиле «Рэмбо» и бесследно исчез

Несколько 20-летних студенток Университета Айдахо снимали вскладчину небольшой дом неподалеку от кампуса Фото: EAST NEWS

Сообщения из Москвы начинают в последние дни практически каждый выпуск новостей всех американских телеканалов. И речь вовсе не о российской столице, а маленьком одноименном городке, расположенном в штате Айдахо.

В американской Москве – всего 25000 человек населения. Можно сказать, здесь все знают друг друга. Даже несмотря на то, что каждый год американскими москвичами становятся несколько тысяч молодых людей, а столько же человек ежегодно этот городок покидают. Дело в том, что в Москве расположен один из старейших американских вузов – Университет Айдахо.

Криминальной хроники в местных газетах нет. Да и о чем писать, если вот уже который год самыми громкими «преступлениями» здесь являются студенческие попойки и редкие потасовки. Но случившееся здесь несколько дней назад массовое убийство потрясло не только всю Москву, но и всю Америку.

Несколько 20-летних студенток Университета Айдахо снимали вскладчину небольшой дом неподалеку от кампуса. Ночью четверо человек из шести находившихся в доме были зарезаны – три девушки и один парень, приходившийся близким другом одной из них. В доме ничего похищено не было, следов сексуального насилия также не обнаружено.

Уже больше недели следователи пытаются найти убийцу. Поразительно, но пока у них нет никаких зацепок. В первом и единственном заявлении стражи порядка сообщили, что не рассматривают оставшихся в живых квартиранток в качестве подозреваемых. Хотя, не исключено, что это одна из полицейских уловок, применяемая для того, чтоб расслабившийся преступник выдал себя тем или иным действием.

Также в числе подозреваемых поначалу был и бывший бойфренд одной из погибших девушек. Известно, что она несколько раз звонила ему перед гибелью. Но у парня – твердое алиби и прекрасные характеристики. Даже семья погибшей не верит в его причастность к злодейскому убийству.

Есть основания предполагать, что как минимум одна из зарезанных знала убийцу, который, судя по всему, неплохо ориентировался в доме и смог проникнуть в него незамеченным. Также в пользу этой версии говорит и тот факт, что трое погибших были убиты во сне, и только одна из жертв оказала убийце сопротивление и скорее всего не спала. Но проверить всех одногруппников или даже всех студентов в данный момент не представляется возможным – почти все они разъехались по домам на День благодарения.

Не обнаружено и орудие убийства. Экспертиза показала, что это был длинный нож. С большой долей вероятности - марки Ka-Bar: такие ножи, использовавшиеся американскими военными во время Второй мировой войны, были популяризированы в фильме «Рэмбо». В США до сих пор их продают в магазинах стройматериалов. У длинного ножа Ка-Bar - острое лезвие с одной стороны и зазубренная кромка с другой. Они популярны у рабочих, фермеров и охотников. В Москве – всего лишь один такой магазин, и агенты ФБР пытаются установить – кому были проданы там такие ножи в последние несколько месяцев.

Отрабатываются все версии – от неудачного ограбления до мести. Также следователи считают, что преступление все же могло быть сексуально мотивированным. Судебные психиатры не исключают такой подоплеки. «Это может быть преступлением на почве страсти. Преступник мог получать наслаждение, чувствуя дыхание своей жертвы перед тем, как он вонзил нож в ее грудь», - предположил один из них.

Свою лепту вносят и перепуганные обыватели. Полиция даже открыла специальную телефонную линию, на которую может позвонить любой, располагающий информацией о трагедии. Но основная часть бдительных москвичей почему-то склоняется к версии о ритуальном убийстве. Хотя в городке никогда не слышали о каких-либо сектах или тайных обществах.

На помощь местным следователям в Москву уже прибыли столичные дознаватели и эксперты. Но пока тайна загадочного убийства так и не раскрыта.