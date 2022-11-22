Разрешат ли торговать вином в интернете? Эту горячую тему обсудят участники Российского винодельческого форума

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Возможность удаленной торговли была бы серьезным подспорьем в продвижении российского вина, об этом давно говорят и производители, и дистрибьюторы. Особенно важными кажутся дистанционные продажи для малых виноделен, объемы продукции которых не позволяют организовать полноценное сотрудничество с торговыми сетями: а ведь это именно такие хозяйства часто делают вина, которые вызывают наибольший покупательский интерес. Президентом России уже дано поручение о проведении эксперимента по дистанционной продаже российского вина на базе инфраструктуры «Почты России». Порядок проведения эксперимента описан в подготовленном Минфином законопроекте, пока не рассмотренном Госдумой.

В обсуждении этой темы и ее актуальности для винной индустрии примут участие как ведущие игроки сектора e-grocery, так и представители винодельческой стороны. В роли модератора сессии выступит директор по взаимодействию с органами государственной власти «Яндекс e-com и фудтех», ООО «Яндекс» Дмитрий Русаков. В дискуссии примут участие: генеральный директор ООО «Озон холдинг» Сергей Беляков, собственник/винодел проекта Bogovich Wine & Vineyard Ирина Богович, директор по маркетингу «Почты России» Артем Степин, исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян. В ходе дискуссии будут детально обсуждены перспективы эксперимента «Почты России», а также то, как именного его результаты могут быть воплощены в реальность (напомним, на сегодняшний день удаленная торговля алкоголем запрещена). Событие состоится 25 ноября, в зале «Библиотека» Radisson Collection.

Зарегистрироваться в качестве участника и представителя СМИ на безвозмездной основе можно на официальном сайте Форума: wineforum.info.

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк.