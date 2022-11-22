ПСБ проведет II Российский Форум по финансовой грамотности населения «Просто капитал»

26 ноября ПСБ проведет II Российский Форум по финансовой грамотности «Просто капитал». Мероприятие пройдет в онлайн формате. Эксперты и специалисты отрасли обсудят такие темы, как управление личными финансами, планирование бюджета, повышение финансовой грамотности населения. Кроме того, спикеры подискутируют на тему финансового благополучия, расскажут о действующих мерах поддержки, льготах и компенсациях, а также дадут рекомендации по вопросам управления личным бюджетом, финансовой безопасности, инвестиционной активности, особенностям оформления кредита и ипотеки.

Форум пройдет в конгресс-центре гостиничного комплекса «ПСБ Патриот», построенного банком в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

Главная задача форума - повысить финансовую грамотность россиян. Программа основного дня будет разбита на тематические треки. Слушатели могут присоединиться к трансляции и задать выступающим свои вопросы.

Например, «Трек для всех» рассчитан на широкий круг лиц. К участию в нем приглашаются семьи, учащиеся, представители организаций. Основными темами встречи станут вопросы организации семейного бюджета и первых инвестиций, укрепление финансового благополучия, планирование пенсионных накоплений.

В рамках «Трека для бизнеса и инвесторов» выступят ключевые представители отрасли: руководители ПСБ, финансовых институтов, федеральных органов исполнительной власти и других организаций. Спикеры обсудят вопросы развития финансового рынка и привлечения инвестиций в отрасль, формы финансовой поддержки малых и средний предприятий, финансовую безопасность.

А на «Треке поддержки и развития» эксперты ПСБ и финансовых институтов расскажут о финансовой грамотности и банковской системе России, а также о специальных мерах поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан.