Даст бой на Курской дуге, разменяв четвертый десяток. Как SHAMAN празднует день рождения

Певец SHAMAN Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторжение певца SHAMAN на территорию российского шоу-бизнеса не остановить. Просмотры его клипов и прослушивания песен растут в геометрической прогрессии, отдельно взятые композиции не сходят с верхних строчек чартов (хит «Встанем» лидирует в рейтингах YouTube по Москве, России и среди клипов), а каждый выпущенный клип приковывает внимание не только прессы, но и, что куда важнее, простых русских людей (и даже украинцев).

Фото: пресс-служба SHAMAN

Именно его российский зритель мечтает увидеть в новогодних огоньках. Именно поэтому молодой артист продолжает ковать железо, пока горячо, и не вылезает из гастрольных концертов.

Каждые два дня (а иногда и чаще) SHAMAN выступает: 17 ноября — Владимир, 18 ноября — Нижний Новгород, 20 ноября — Казань, а 22 ноября в день своего рождения главный певец эпохи СВО, как окрестили вокалиста фанаты, споет в концертном зале ТЦ «МегаГРИНН» в Курске. Недалеко от великого места сражения советских воинов, Курской дуги, SHAMAN даст

Наверняка артист посидит после концерта в узком кругу единомышленников, чтобы скромно отметить еще один «взятый» город, а заодно и 31-летие. После чего отправиться пахать: завтра, 23 ноября, ему надо быть в Воронеже, затем ждут Белгород, Калуга, Реутов и другие российские города. В двух столицах SHAMAN выступит уже в марте 2023 года: билеты на основной (2 марта) и дополнительный (3 марта) концерты артиста в Петербурге практически проданы, тогда как на московское выступление (9 марта и 13 марта) места пока еще есть.