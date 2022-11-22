В детском конкурсе красоты «Маленькая мисс России 2022» победила фигуристка и полиглот

Вирсавия Ковалева поедет на международный детский конкурс красоты «Маленькая мисс мира». Фото: пресс-служба

В Москве в финале детского конкурса красоты «Маленькая мисс Россия 2022» победила девочка с необычным именем - Вирсавия Ковалева. «Маленькая мисс Россия 2022» - национальный этап международного конкурса «Маленькая мисс Мира». Поэтому 10-летняя Вирсавия Ковалева получила престижный приз – право представлять Россию на конкурсе «Маленькая мисс Мира».

В финал национального конкурса красоты «Маленькая мисс России 2022» прошли сорок две девочки в возрасте от трех до шестнадцати лет из российских регионов. Конкурсантки демонстрировали свои таланты в формате творческих номеров. Так как это конкурс красоты, то было три дефиле – в национальном костюме, в вечернем платье, в спортивном образе.

Вирсавия уже снималась для глянцевых журналов и в клипе Димы Билана. Девочка играет в шахматы, катается в академии фигурного катания Евгения Плющенко, рисует, играет в шахматы и хочет стать ученым. Фото: пресс-служба

Победительницу конкурса школьницу из Москвы Вирсавия Ковалева мы уже знаем по ее насыщенной творческой жизни: она снималась в клипе Дима Билана, побывала на обложках детских выпусков глянца. Вирсавия учит иностранные языки (китайский и английский), любит танцевать, рисовать картины, играть в шахматы. Девочка занимается в академии фигурного катания Евгения Плющенко.

Самая красивая девочка страны говорит, что больше всего любит: семью, друзей и животных (у нее есть кот и собачка). А не любит Вирсавия: «Когда обманывают, когда ловят рыбу и причиняют боль животным». В интервью глянцу на вопрос кем она хочет стать отвечает, как и на конкурсе: «Ученым! И найти лекарство от смерти вместе с папой».

Вирсавия с юных лет занималась в модельной школе, при этом любимое ее новогоднее лакомство – пряники. Скоро юная красавица будет писать письмо Деду Морозу: есть подозрение, что ребенок попросит очередную победу – теперь уже на международном конкурсе красоты.