Ольга Бузова сцепилась с Моргенштерном*

Посещавшая Донбасс звезда «Дома-2» не сдержалась на презентации одежды собственного бренда

В конце октября Ольга Бузова побывала на закрытой презентации телеканала ТНТ для рекламодателей, на следующий день посетила Донбасс, а потом спела в шоу «Однажды в России» сатирическую песенку про мужественных эмигрантов.

Оказалось, что Ольга решила твердо занять патриотическую позицию и клеймить всех, кто оставил родину в трудную минуту. Досталось даже хайпожору Моргенштерну*. 21 ноября Бузова презентовала линейку одежды, которую решила выпускать вместе с косметической фирмой Natura Siberica — брендом, не раз упоминаемым в судебной хронике.

Показ прошел в одном из магазинов «Магнит», Ольга сначала анонсировала мероприятие в соцсетях, а затем и прибыла туда лично. Чтобы представить одежду и поговорить с фанатами. Один из вопросов гостей и касался улетевшего в Дубай рэпера Моргенштерна*.

— Моргенштерна больше не слушаю, — отрезала Ольга. — Я не слушаю тех, кто предал родину. Спасибо!

Слово «больше», как и сам вопрос, были неслучайными, ведь Бузова водила профессиональную дружбу со скандальным исполнителем — и даже знала его треки наизусть. В 2021 году в ютуб-шоу «Пошазамим» Ольга легко отгадала по нескольким нотам хит Cadillac и даже спела его.

Кроме того, в рамках рекламы ресторана Ольги BuzFood в том же 2019 году звезда выпускала на своем официальном канале в YouTube видеоролик, в котором провела короткое 15-минутное свидание с Моргенштерном* - они мило общались и пили пиво, открытое зубами рэпера. Именно тогда ведущая рассказала, что музыкант несколько лет (!) писал ей в директ, пока она не решила ответить.

Именно поэтому ошарашенный Морген* и решил отозваться из ОАЭ на довольно серьезные обвинения коллеги.

— Так мы ж недавно в аэропорту виделись, обнимались, — напомнил в соцсетях Алишер*. — Как я за пару месяцев предателем-то стал?

*Признан в России иноагентом