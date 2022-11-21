Нюрнбергский процесс. Надо ли детям рассказывать страшную правду о войне

Этот специальный выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен» мы решили записать в студии Всероссийского детского центра «Орлёнок». Тема спецвыпуска — «Нюрнбергский процесс» — выбрана не случайно: 20 ноября 1945 года начался знаменитый судебный процесс над военными преступниками нацистской Германии.

Мы вместе с ребятами, участниками объединения юных историков «Сила в правде», поговорим о значении Нюрнбергского процесса для всего мира и постараемся найти ответ на вопрос: Как и когда нужно рассказывать детям об этом историческом событии?

Спикеры: дети, родители, ребята из общественного детско-юношеского объединения «Сила в правде!» Виктория Агапова, Ксения Бородина, Федор Ручков, а также Дмитрий Суржик, доцент государственного академического университета гуманитарных наук

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

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