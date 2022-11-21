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Общество21 ноября 2022 13:45

Нюрнбергский процесс. Надо ли детям рассказывать страшную правду о войне

Новый выпуск программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают самые важные для себя темы

Этот специальный выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен» мы решили записать в студии Всероссийского детского центра «Орлёнок». Тема спецвыпуска — «Нюрнбергский процесс» — выбрана не случайно: 20 ноября 1945 года начался знаменитый судебный процесс над военными преступниками нацистской Германии.

Мы вместе с ребятами, участниками объединения юных историков «Сила в правде», поговорим о значении Нюрнбергского процесса для всего мира и постараемся найти ответ на вопрос: Как и когда нужно рассказывать детям об этом историческом событии?

Спикеры: дети, родители, ребята из общественного детско-юношеского объединения «Сила в правде!» Виктория Агапова, Ксения Бородина, Федор Ручков, а также Дмитрий Суржик, доцент государственного академического университета гуманитарных наук

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

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