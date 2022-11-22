На Первом Российском винодельческом форуме обсудят органическое виноделие

Сегодня по стандартам органического виноградарства в нашей стране сертифицировано более 117 га земель

Панельная дискуссия «Органическое виноградарство и виноделие» расскажет об устойчивом производстве и потреблении. Пройдет она 24 ноября в рамках деловой программы Первого Российского винодельческого форума при поддержке Роскачества.

Российское виноделие развивается стремительными темпами и становится все более привлекательным и для потребителей, знакомящихся с качественными и уникальными российскими винами, и для предпринимателей, видящих большие перспективы в отрасли. Вслед за отраслью в ее рамках развивается и органический сегмент.

Органическое вино — один из глобальных трендов, превосходно иллюстрирующих концепцию ответственного потребления и тягу к здоровому образу жизни. В России он начал развиваться лишь с принятием закона «Об органической продукции». Другим принципиальным моментом стало появление сертифицирующего органа в лице Роскачества: сертификация не только гарантирует экологическую чистоту вина, но и обеспечивает более высокий потребительский интерес. На сегодня по стандартам органического виноградарства в России сертифицировано уже более 117 га земель. По прогнозам экспертов Роскачества в 2023 году площадь под такими виноградниками в стране может вырасти еще на 200 га, а за три года превысить 900 га.

Как же устроены органические виноградники и как проходит процесс их сертификации. Какими законами регулируется экономика и сертификация органического вина? На эти вопросы ответят участники дискуссии, среди которых — представители Минсельхоза России, Совета Федерации, и, разумеется, виноделы, ориентированные на органическое производство. Модератором дискуссии выступит Павел Швец, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Терруар», владелец винодельни Uppa winery.

Подробности деловой программы вы можете найти на официальном сайте Форума. Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк.