«Цербер» станет лидером после Нового года: главный инфекционист Минздрава рассказал о ситуации с COVID-19

Санкт-Петербург. Медсестра делает девушке прививку от коронавирусной инфекции Covid-19 в прививочном пункте больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИЗМЕНЯЕТСЯ ЛИ ТЯЖЕСТЬ БОЛЕЗНИ

- Коронавирус до сих пор создает для нас сложности. Несмотря на общее снижение заболеваемости (в среднем по России. - Ред.), в больницах по-прежнему остаются пациенты, которые продолжают тяжело болеть и погибать от ковида, - рассказал главный инфекционист Минздрава, д.м.н., профессор Владимир Чуланов, открывая Всероссийскую конференцию COVID-19 UPDATE во вторник, 22 ноября.

Эпидситуация остается сложной, предупредил врач тех, кто расслабился и махнул рукой на «безобидный» омикрон. Самые распространенные сегодня во всем мире и в России варианты коронавируса - ВА.4 и ВА.5. По последним сводкам Роспотребнадзора на их долю приходится 97% заражений. А вот случаи подвариантов BQ.1/BQ.1.1 («Цербер») у нас в стране пока малочисленны. «Новые находки [«Цербера»] не зафиксированы», - отчиталось санитарное ведомство.

Как писал KP.RU, эксперты пугают усиленной заразностью очередных потомков омикрона. Однако, по словам профессора Чуланова, к счастью, новые версии вируса не отличаются повышенной патогенностью. То есть не вызывают более тяжелого течения болезни. С другой стороны, сам по себе рост количества заболеваний тоже не подарок. При увеличении потока пациентов чисто математически подскочит и количество попадающих в больницы. А значит, вырастет нагрузка на здравоохранение.

«По прогнозам «Цербер» постепенно начнет доминировать. Заменит циркулирующие сегодня ВА.4 и ВА.5», - отметил Чуланов. Ожидается, что к январю следующего года BQ.1 станет основным, наиболее распространенным вариантом коронавируса.

ЧТО СЕЙЧАС С ДЕЙСТВИЕМ ВАКЦИН?

«Прививки сегодня работают главным образом на снижение риска тяжелого течения и смерти от COVID-19», - пояснил главный инфекционист Минздрава. Причем, вакцины продолжают успешно выполнять эти задачи несмотря на мутации вируса, подчеркнул Чуланов.

Более того, ряд исследований показал: после свежей ревакцинации нынешними препаратами уровень иммунного ответа примерной такой же, как после новых прививок, «заточенных» на более поздние варианты омикрона. Во всяком случае, такие данные получили за рубежом, рассказали эксперты на конференции. Поэтому, если у вас подошел срок - истекло 6 месяцев после предыдущей вакцинации или после болезни - нужно делать прививку доступной вакциной прямо сейчас. А не дожидаться появления обновленной версии того же «Спутника», считают специалисты.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов

ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТА: КТО В ГРУППЕ РИСКА ПРИ ОМИКРОНЕ

Профессор Чуланов назвал черты пациентов, у которых развивались самые тяжелые осложнения ковида, завершившиеся летальным исходом. «Портрет» основан на данных, собранных в августе этого года. То есть тогда, когда по стране гуляли преобладающие сейчас варианты омикрона.

1. В основном эта пациенты старших возрастных групп, 60+.

2. Больше половины - с сопутствующими хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, диабетом, хронической болезнью почек и другими.

3. Абсолютное большинство больных не были вакцинированы и своевременно ревакцинированы - со дня прививки у них прошло более 8 месяцев.

ВАЖНО

Вакцинацией нельзя пренебрегать. Изначально легкое течение заболевания может оказаться фатальным, предупредила на конференции руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций ФМБА, д.м.н. Сусанна Харит. «Если вы переболели ковидом до появления омикрона, то это предшествующее инфицирование не является фактором защиты. То есть никак не гарантирует, что сейчас у вас не будет тяжелого заболевания, - отметила врач. - Это стоит понимать тем людям, которые сомневаются в необходимости вакцинации, рассчитывая на приобретенный после болезни иммунитет».

Также эксперт рассказала, что в научно-медицинском сообществе активно обсуждалось: насколько безопасно и эффективно прививаться от коронавируса каждые полгода? «Были проведены исследования. Они показали: никакого истощения иммунной системы не происходит, она способна продолжать эффективно отвечать на вакцинацию и ревакцинацию», - сообщила Сусанна Харит.