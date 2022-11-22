Путин рассказал о своих встречах с Кастро

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Официальный визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канель Бермудеса в Россию начался с открытия памятника Фиделю Кастро в Москве.

- Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости. За свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство, - заявил на церемонии Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Трехметровый памятник стоит на одноименной площади в районе Сокол. Бронзовая фигура революционера опирается на постамент в виде скалы, в которую вписана карта острова.

Памятник одному из лидеров кубинского революционного движения установлен на площади Фиделя Кастро в сквере на Новопесчаной улице. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Интересно, что идея установки мемориала принадлежит не кубинцам, а нашему Минобороны. Российское военно-историческое общество провело конкурс, на котором победила работа скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого. Фигуру делали в столичной мастерской полгода.

Диас-Канель поблагодарил Путина за инициативу создания памятника. Владимир Владимирович в свою очередь подарил жене кубинского президента большой красный букет.

Позже в Кремле прошла официальная встреча политиков.

- Вы знаете, что Советский Союз и Россия всегда – и сегодня – поддерживали и поддерживают кубинский народ в его борьбе за независимость, за суверенитет. Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее, - напомнил российский лидер.

Президент признался, что памятник ему понравился за «динамичность» и «образ бойца».

- Я действительно помню наши с ним (Фиделем Кастро - Ред.) личные встречи, до деталей. Меня удивила его погружённость в детали, в нюансы происходивших событий, причём достаточно далеко от Кубы, но он знал и был в состоянии анализировать всё, что происходит в мире. Мне было очень интересно и полезно провести с ним эти встречи, - рассказал Путин.

В ответ Диас-Канель заявил, что молодые кубинцы «привержены продолжению дружбы с Россией».