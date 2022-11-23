Польза обществу и прибыль: получение статуса социального предприятия дает бизнесу дополнительные возможности

Участники гала-концерта Inclusive Dance.

По данным на октябрь, 7 502 компании и индивидуальных предпринимателя зарегистрированы в Реестре социальных предприятий Федеральной налоговой службы – это в два раза больше, чем было в 2021 году.

Цифра будет расти: увеличение числа проектов со статусом социального предприятия обусловлено и поправками в законодательство. 4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет относить к социальным предпринимателям ИП с инвалидностью, в том числе не привлекающих наемных работников или имеющих хотя бы одного работника с инвалидностью.

«Исследования показывают, что основная мотивация работать, несмотря на инвалидность, – это не повышение дохода, а социальная интеграция и включенность. Большинство людей с ограниченными возможностями здоровья хотят делать что-то важное и нужное. Как правило, они хорошо понимают потребности аудитории со схожими проблемами и могут предложить им эффективные пути решения. Кроме того, получение статуса социального предприятия даст им дополнительные возможности: это доступ к образовательным программам, консалтинг, новые механизмы привлечения партнеров», – отметила директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева.

И ПОЛЬЗА, И ПРИБЫЛЬ

Главное отличие социальных предпринимателей от обычных в том, что их работа направлена не только на извлечение прибыли, но и на решение социально значимых задач. Например, они работают в сфере дополнительного образования, спорта, здравоохранения.

Статус социального предприятия вправе получить любой объект малого и среднего предпринимательства, который соответствует хотя бы одному из критериев Федерального закона № 245.

Согласно ему, к социальным предприятиям также относятся организации, которые трудоустраивают людей с инвалидностью.

Мы расскажем о таких предпринимателях, прошедших обучение в Фонде поддержки социальных проектов.

КАК СТАТЬ «МОДНЫМ НЕЗРЯЧИМ»?

В прошлом году в Москве появился проект «Модный незрячий», где помогают слабовидящим и слепым людям подбирать гардероб, ориентироваться в трендах и чувствовать себя увереннее на шопинге.

«Сама идея возникла из обычной бытовой потребности: у незрячих людей нет возможности оценить себя в зеркале, поэтому и вопрос выбора подходящих вещей не всегда решается успешно. В то же время в ситуациях общения зрячие окружающие постоянно оценивают нас, в том числе и наш внешний вид», – рассказывает основательница проекта Татьяна Белова, которая сама является незрячей.

«Модный незрячий» имеет хорошие перспективы для развития: проект уникальный и уже вызвал огромный интерес среди желающих выглядеть стильно.

Члены команды проекта сами являются незрячими, поэтому хорошо понимают потребности аудитории. Фото предоставлено проектом «Модный незрячий»

Проект «Мульт-школа» создан инвалидом 2-й группы Николаем Пунько. Предприниматель сам разрабатывает оборудование для реабилитации детей с ОВЗ, но не фокусируется только на них: в его школу может прийти любой желающий заниматься мультипликацией.

«Детская тактильно-цифровая мультипликация отвечает как интересам современных детей, так и требованиям системы образования. Разумеется, она особенно важна для детей с ограничениями возможностей здоровья. Впрочем, как и для всех остальных – дошкольников и детей младшего школьного возраста, – отметил Николай Пунько. – Проект в игровой форме вводит детей в литературоведение, актерское мастерство, компьютерную графику, программирование, 3D-моделирование и робототехнику. Прививает креативность, коммуникативность, а также лидерские качества в мини-проектах».

В настоящее время основатели «Мульт-школы» сопровождают сотни детских мультипликационных студий по СНГ, где используют разработанное Николаем Пунько оборудование. Дети становятся лауреатами различных международных мультипликационных конкурсов.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ТАНЕЦ

Бывает, что организаторы проекта не являются инвалидами, но создают комфортную среду для людей с физическими ограничениями. Inclusive Dance, основанный Леонидом Тарасовым, яркий тому пример.

Inclusive Dance – это не только школа танцев и благотворительный фонд, но и одноименный фестиваль, который в этом году отметил десятилетний юбилей. Инклюзивный танец благотворно влияет на здоровье, помогает вернуться к полноценной жизни инвалидам с различными видами нарушений (опорно-двигательными, интеллектуальными, сенсорными, коммуникативными), способствует развитию коммуникативных навыков.

Творческий союз «СоБытие» (г. Екатеринбург) на гала-концерте Inclusive Dance.

«Человек с инвалидностью может в течение многих лет участвовать в какой-то деятельности – творческой, танцевальной – совместно с обычными людьми, – отмечает Леонид Тарасов. – Происходит интеграция, социализация, адаптация, развитие. Разовые проекты не дают такого эффекта, в то время как постоянная студийная активность, особенно обучающая и с хорошими возможностями для коммуникации внутри, – дает, и притом очень мощный».

Вы предприниматель с инвалидностью или развиваете проект, который ориентирован на людей с физическими ограничениями? Обращайтесь в Фонд поддержки социальных проектов. Здесь помогут получить статус социального предпринимателя, расскажут о его преимуществах, а также помогут развить вашу бизнес-идею.