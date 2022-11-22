Международные наблюдатели отметили высокую активность казахстанских избирателей

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Результаты состоявшихся в Республике Казахстан досрочных выборов президента республики продолжают комментировать иностранные наблюдатели и политические эксперты, осуществлявшие мониторинг процесса волеизъявления граждан этой страны на всех стадиях электорального процесса.

Напомним, что уверенную победу в гонке одержал действующий глава государства, за которого граждане Казахстана отдали 81,31% голосов. На имя Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента Российской Федерации Владимира Путина. «От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития. Отношения стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно», – констатировал российский президент.

Заручившись поддержкой значительной части казахстанцев, президентом избран Касым-Жомарт Токаев. Фото: REUTERS

С переизбранием на должность президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева поздравили президент Китая, лидер Турции и другие мировые игроки. Международные наблюдатели оценили честность и объективность выборов в Казахстане.

«Я видел людей в хорошем настроении»

Наблюдатель на выборах президента Республики Казахстан, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Людмила Маркина рассказала корреспонденту «КП», что у неё сложились самые положительные впечатления от выборов, особенно «от слаженной, профессиональной работы участковых избирательных комиссий».

«Хочу обратить особое внимание на то, насколько всё было подготовлено для голосования людей с ограниченными физическими возможностями. Кабины для голосования были оснащены всем необходимым для избирателей с ограниченными возможностями, например, для «колясочников» и слабослышащих. Для меня это та практика, которую можно развивать у нас в России».

Генеральный секретарь Итальянского института Азии Доменико Пальмиери рассказал, что впервые посетил Казахстан, и больше всего его впечатлили казахстанцы: «Это мой первый опыт работы в качестве международного наблюдателя на выборах. Я много слышал о Казахстане, и мне было любопытно увидеть, какова сегодня ситуация в стране. Мы посетили около 10 участков, и я видел людей в хорошем настроении. В Италии выборы проходят очень агрессивно, а в Казахстане на избирательных участках играла музыка и пели песни. Это интересный опыт». Итальянский политолог также отметил, что до 30% избирателей пришло голосовать рано утром.

Подсчет голосов на избирательном участке в Алматы. Фото: REUTERS

Депутат парламента Мексики Карла Эстрейа Диас Гарсиа так же подчёркивает, что выборы начались в 7:00 утра, но, несмотря на ранний час, у некоторых участков уже стояли очереди граждан, пришедших голосовать. «Это замечательно. Когда приходит много избирателей, побеждает демократия», – говорит мексиканский парламентарий.

«Можно только порадоваться за казахстанцев, что во главе государства находится и будет находиться в ближайшие годы человек не только с невероятным дипломатическим опытом, но и человек, абсолютно искренне преданный делу и занятый только одним – как и что сделать, чтобы жизнь казахстанцев стала лучше», – сказал ещё один международный наблюдатель, российский журналист и писатель Леонид Млечин. – Думаю, что во внешней политике Казахстана сомневаться не приходиться и тревожиться точно не стоит. Для нас –России – Казахстан является важнейшим государством. Это сосед, партнёр, союзник и друг. Из этого мы исходили и будем исходить».