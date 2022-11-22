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В мире22 ноября 2022 16:00

В США родились близнецы из замороженных 30 лет назад эмбрионов

Пара установила рекорд, став самыми "старыми" новорожденными
Людмила ПЛОТНИКОВА
Пара установила рекорд, став самыми "старыми" новорожденными

Пара установила рекорд, став самыми "старыми" новорожденными

Фото: Shutterstock

В последний день октября в американском штате Орегон появились на свет близнецы Лидия и Тимоти Риджуэй. Событие, казалось бы, рядовое: в США рождение на свет близнецов – вовсе не редкость. Но эта пара установила рекорд, став… самыми старыми новорожденными.

Дело в том, что эти двое родились после самого длинного из известных в мире периодов заморозки эмбрионов, закончившихся живорождением. В жидком азоте эмбрионы Лидии и Тимоти провели 30 лет.

Счастливый отец в интервью признался, что специально подсчитал: эмбрионы были заморожены, когда ему самому было всего лишь 5 лет. «Это, в каком-то смысле, наши старшие дети, хотя и самые маленькие», - говорит он. У Филиппа и его супруги до рождения близнецов было четверо детей. И все они были зачаты естественным путем, а вот Лидия и Тимоти – путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Яйцеклетки и сперматозоиды были взяты у анонимной пары. После процедуры ЭКО в 1992 году их заморозили.

Пара по каким-то причинам решила позднее пожертвовать эмбрионы Национальному центру донорства в расчете на то, что их сможет использовать другая семья, испытывающая проблемы с деторождением.

Несмотря на то, что у четы Риджуэй таких проблем нет, они решили, что «усыновят» три донорских эмбриона, которые позднее и были подсажены в матку жены Филиппа. Две пересадки прошли успешно.

Генетически близнецы никак не связаны со счастливыми родителями, но это никому никак не мешает.

Не исключено, что когда-то супругам придется каким-то образом юридически закрепить свои родительские права. Пока что использование донорских эмбрионов в США не подпадает под категорию традиционного усыновления детей и никак не регулируется законами.

Филипп Риджуэй заявляет, что все это для него и его жены не имеет никакого значения. А что же касается рекорда, то, по его словам, пара «не стремилась получить эмбрионы, которые были заморожены дольше всех в мире, а хотела тех, что ждали дольше всего».

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ