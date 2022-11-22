В США родились близнецы из замороженных 30 лет назад эмбрионов

Пара установила рекорд, став самыми "старыми" новорожденными Фото: Shutterstock

В последний день октября в американском штате Орегон появились на свет близнецы Лидия и Тимоти Риджуэй. Событие, казалось бы, рядовое: в США рождение на свет близнецов – вовсе не редкость. Но эта пара установила рекорд, став… самыми старыми новорожденными.

Дело в том, что эти двое родились после самого длинного из известных в мире периодов заморозки эмбрионов, закончившихся живорождением. В жидком азоте эмбрионы Лидии и Тимоти провели 30 лет.

Счастливый отец в интервью признался, что специально подсчитал: эмбрионы были заморожены, когда ему самому было всего лишь 5 лет. «Это, в каком-то смысле, наши старшие дети, хотя и самые маленькие», - говорит он. У Филиппа и его супруги до рождения близнецов было четверо детей. И все они были зачаты естественным путем, а вот Лидия и Тимоти – путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Яйцеклетки и сперматозоиды были взяты у анонимной пары. После процедуры ЭКО в 1992 году их заморозили.

Пара по каким-то причинам решила позднее пожертвовать эмбрионы Национальному центру донорства в расчете на то, что их сможет использовать другая семья, испытывающая проблемы с деторождением.

Несмотря на то, что у четы Риджуэй таких проблем нет, они решили, что «усыновят» три донорских эмбриона, которые позднее и были подсажены в матку жены Филиппа. Две пересадки прошли успешно.

Генетически близнецы никак не связаны со счастливыми родителями, но это никому никак не мешает.

Не исключено, что когда-то супругам придется каким-то образом юридически закрепить свои родительские права. Пока что использование донорских эмбрионов в США не подпадает под категорию традиционного усыновления детей и никак не регулируется законами.

Филипп Риджуэй заявляет, что все это для него и его жены не имеет никакого значения. А что же касается рекорда, то, по его словам, пара «не стремилась получить эмбрионы, которые были заморожены дольше всех в мире, а хотела тех, что ждали дольше всего».