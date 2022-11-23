Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 ноября 2022 года: Чем недовольны британские наемники и отчего у ВСУ нехватка боеприпасов

Работа минометчиков ВСУ на донецком направлении фронта. Фото: REUTERS

СБУ что-то ищет в Лавре, но не может найти

Проведение обысков 22 ноября в Киево-Печерской лавре подтвердили в СБУ. Целью обысков назвали противодействие «взрывной деятельности российских спецслужб на Украине». А еще - предотвращение «использования лавры как ячейки русского мира». Ты их в дверь — они в окно!

Британская программа помощи беженцам под угрозой

Кейр Джайлс в The Guardian утверждает, что британская программа для беженцев «Дома для Украины» висит на волоске. Ее рассчитывали на полгода оказания помощи. Но кризис затянулся. Треть из ста тысяч вынужденных переселенцев завтра станут бомжами. Никакой поддержки государства у них не будет. А поработать не пробовали?

Батальон имени Судоплатова готов бить бандеровцев

В Запорожской области готов к выполнению боевых задач добровольческий батальон имени Павла Судоплатова. Этот знаменитый разведчик, уроженец Мелитополя, давил украинских националистов как клопов. Например, лично ликвидировал лидера запрещенной в России ОУН, Евгения Коновальца. Батальон его имени оснащен лучшей экипировкой, вооружением и техникой. В состав батальона входят, в основном, добровольцы с боевым опытом. Бандеровцам приготовиться.

На Белгородчине отгораживаются от незалежной

Вячеслав Гладков, глава Белгородчины, показал ход строительства засечной черты в регионе в своем телеграм-канале. Глава региона объяснил формирование оборонительного пояса напряженной обстановкой в регионе — в первую очередь, частыми обстрелами со стороны Украины. Мышь проскочит, а враг не пройдет.

Госдума призывает парламенты мира осудить убийство пленных

В Госдуме приняли заявление в связи с расстрелами ВСУ российских военнопленных. Нижняя палата парламента призвала парламентариев мира осудить преступления украинского режима и содействовать привлечению к ответственности исполнителей, виновных в казнях российских военнопленных. Оставь надежду, всяк сюда входящий.

Число беженцев стремится к пяти миллионам

С конца февраля с территории Украины и Донбасса в Российскую Федерацию прибыли более 4,8 млн беженцев. Среди них 714 тысяч детей. За медицинской помощью обратились 96 тысяч граждан, в том числе около 32 тысяч детей. За единовременной материальной помощью обратились 1,2 млн человек. Сейчас в пунктах временного размещения в 60 регионах России находятся более 340 тысяч переселенцев. Зеленский, это твои граждане — или уже нет?

Британские наемники жалуются на украинские неудобства

Британский наемник Шариф, раненный под Херсоном, заявил, что у ВСУ большие проблемы со снабжением. И с мозгами. В интервью изданию Bild подбитый «дикий гусь» сообщил, что его подразделение попало в засаду. Шариф признает, что в украинской армии нет обезболивающих, вертолетов, спецотрядов для эвакуации раненых — если тебя подстрелили, ты предоставлен сам себе. С поля боя британца с трудом вытащили сослуживцы. А он надеялся, что попал во вселенную Марвел?

Лондон шлет Киеву ракеты с лазерным наведением

The Telegraph сообщает, что Лондон отправил Киеву обновленную модель ракеты Brimstone . У нее лазерное наведение и дальность полета вдвое превышает предыдущий вариант. Стоимость каждой ракеты составляет около 175 тысяч фунтов стерлингов. The Telegraph напоминает, что премьер Риши Сунак, тусуясь в Киеве, обещал Зеленскому пакет военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов. То есть, можно было бы поставить 300 таких ракет, но вот беда - у Лондона столько нет.

Хакеры взломали Минфин Украины

Бойкие хакеры из группировки Xaknet взломали сайт Министерства финансов незалежной. Получен доступ к более чем миллиону документов. Среди вскрытых файлов — любопытные документы из электронных почтовых ящиков крупных и мелких чиновников. Вскоре их выложат в открытый доступ и начнется веселье. Но не у всех.

ВСУ слишком много стреляют

Зденек Петраш, сотрудник университета национальной обороны Чехии, заявил, что войска самостийной расходуют слишком много боеприпасов, применяя полученную от стран НАТО артиллерию. По данным чешского специалиста, ВСУ находятся в состоянии почти постоянного дефицита артиллерийских боеприпасов - и для ствольной, и для реактивной артиллерии западного образца. При том на Украине так же все чаще жалуются на нехватку запасных частей для ремонта орудий западного производства. Ранее стало известно, что ВСУ тратят больше ракет для РСЗО HIMARS, чем США могут произвести. Есть предложение: вы им пушки поставляйте с условием - не более одного выстрела в сутки. А лучше — в неделю. И - по воробьям.