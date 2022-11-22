В США с трех попыток не смогли казнить человека

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«Да что б ты сдох!» - наверняка думали про себя палачи в одной из тюре штата Алабама, когда раз за разом не смогли отправить на тот свет приговоренного к смертной казни преступника. Алана Юджина Миллера, приговоренного к «исключительной мере» за убийство трех человек.

Преступление произошло еще в 1999 году, осужденный промаялся в камере смертников 23 года, смягчающих обстоятельств так и нашлось. Как результат - приведение в действо приговора в виде смертельной инъекции. Миллера уложили на специальную кушетку и принялись искать вену, чтобы ввести «прощальную дозу». Но попасть в нужное место так и не смогли.

Более того, сначала приговоренному должны были уколоть снотворное, чтобы не паниковал перед казнью. Но и этого толком сделать не сумели. В итоге смертника искололи как дикобраза. В конце-концов даже подняли кушетку вертикально, надеясь, что в этом положении его вены вздуются. Не получилось... Экзекуторы, промучившись три часа, признали свое фиаско и проарали в лицо Алану: «Слезай, козлина, и давай вали обратно в камеру!».

Думается, он был несказанно обрадован. Тем более, когда на следующий день узнал, что губернатор Алабамы (кстати, женщина) запретила казнить арестантов до проведения полного расследования и устранения всех недостатков. Глядишь, и вовсе смилуются.

Сегодня в США смертная казнь разрешена в 35 штатах. И то тут, то там в приведении смертельных приговоров происходят срывы, каждый из которых становится поводом для скандалов. В нынешнем веке таких случаев (по крайней мере, официально) зафиксировано одиннадцать.

Наверное, многие помнят эпизод из фильма «Зеленая миля», когда по умышленной причине узник мучается в страшных муках на электрическом стуле. В наше время самым жутким случаем стала реальная казнь некоего Клейтона Локетта, приговоренного за похищение, изнасилование и убийство.

После введения инъекции он 43 минуты бился в конвульсиях и пытался что-то сказать. В конце концов умер от сердечного приступа.

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