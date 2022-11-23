Анекдоты: В людях найдена уязвимость, позволяющая котам получать доступ к бесплатному питанию

И немного об экономике.
Инфляция в России 7%, ощущается как 90%, временами возможен дефолт.
* * *
Можно быть несчастным с миллиардом долларов, а можно быть счастливым, имея жалкий десяток миллионов.
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- Сынок, ты должен больше играть на пианино!
- Куда же больше? Пятый сосед уже уезжает!
* * *
Из форума на медицинском сайте:
«Здрастуйте доктар миня завут наталя. я сьела 15 порций мароженова типерь у меня балит горло и шумит в галаве что делать».
«Здравствуйте, Наталья! Для горла пейте горячий чай с малиной, а насчет головы не беспокойтесь - это просто ветер».
* * *
Люблю хоккей с шайбой: треснул обидчика со всей дури клюшкой - и всего 2 минуты дают!
* * *
Очень полезный совет мужчинам. Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай, кто?» В любом случае отвечайте: «Серега, ты, что ли?» Поверьте, так будет лучше.
* * *
- Итак, молодой человек, вы решили жениться на моей дочери?
- Да!
- А вы сможете содержать семью?
- Ну, думаю, смогу.
- Вы хорошо подумайте, ведь нас шесть человек!
* * *
Канадцы с ума сошли - назначили врача министром здравоохранения, сельхозминистром - фермера, министром науки - доктора наук. Никакой фантазии у людей.
* * *
- Милый, а ты уверен, что правильно сварил уху?
- Обижаешь, конечно!
- А почему тогда в моей тарелке плавают рыбы и едят картошку?
* * *
Вовочка возвращается из школы:
- Папа, вас с мамой директор сегодня похвалил и поблагодарил за дружбу!
- Это как?
- А когда меня к нему вызвали, он сказал: «Ну молодцы родители, удружили школе!»
* * *
Я учился в такой школе, что никакой теории Дарвина нам преподавать не надо было. Межвидовая борьба и происхождение от обезьян были очевидны.
* * *
Мужики в гаражах сошлись во мнении: если уж брать «Теслу», то дизельную и на механике.
* * *
«Хана Америке!» - подумал Павел Семенович, прочитав на обменнике: «Долларов нет».
* * *
- Вот скажи, Ирка, у тебя есть недостатки?
- Масса…
- А какие именно?
- Я же сказала... масса!
* * *
Конфликт в семье питонов. Не имея под рукой ремня, питон-отец выпорол сына тещей.
* * *
Как на сайте госуслуг получить разрешение на открытие видеосалона для показа новых американских фильмов в озвучке «Гоблина»-Володарского?