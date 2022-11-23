Анекдоты: В людях найдена уязвимость, позволяющая котам получать доступ к бесплатному питанию

И немного об экономике.

Инфляция в России 7%, ощущается как 90%, временами возможен дефолт.

* * *

Можно быть несчастным с миллиардом долларов, а можно быть счастливым, имея жалкий десяток миллионов.

* * *

- Сынок, ты должен больше играть на пианино!

- Куда же больше? Пятый сосед уже уезжает!

* * *

Из форума на медицинском сайте:

«Здрастуйте доктар миня завут наталя. я сьела 15 порций мароженова типерь у меня балит горло и шумит в галаве что делать».

«Здравствуйте, Наталья! Для горла пейте горячий чай с малиной, а насчет головы не беспокойтесь - это просто ветер».

* * *

Люблю хоккей с шайбой: треснул обидчика со всей дури клюшкой - и всего 2 минуты дают!

* * *

Очень полезный совет мужчинам. Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай, кто?» В любом случае отвечайте: «Серега, ты, что ли?» Поверьте, так будет лучше.

* * *

- Итак, молодой человек, вы решили жениться на моей дочери?

- Да!

- А вы сможете содержать семью?

- Ну, думаю, смогу.

- Вы хорошо подумайте, ведь нас шесть человек!

* * *

Канадцы с ума сошли - назначили врача министром здравоохранения, сельхозминистром - фермера, министром науки - доктора наук. Никакой фантазии у людей.

* * *

- Милый, а ты уверен, что правильно сварил уху?

- Обижаешь, конечно!

- А почему тогда в моей тарелке плавают рыбы и едят картошку?

* * *

Вовочка возвращается из школы:

- Папа, вас с мамой директор сегодня похвалил и поблагодарил за дружбу!

- Это как?

- А когда меня к нему вызвали, он сказал: «Ну молодцы родители, удружили школе!»

* * *

Я учился в такой школе, что никакой теории Дарвина нам преподавать не надо было. Межвидовая борьба и происхождение от обезьян были очевидны.

* * *

Мужики в гаражах сошлись во мнении: если уж брать «Теслу», то дизельную и на механике.

* * *

«Хана Америке!» - подумал Павел Семенович, прочитав на обменнике: «Долларов нет».

* * *

- Вот скажи, Ирка, у тебя есть недостатки?

- Масса…

- А какие именно?

- Я же сказала... масса!

* * *

Конфликт в семье питонов. Не имея под рукой ремня, питон-отец выпорол сына тещей.

* * *

Как на сайте госуслуг получить разрешение на открытие видеосалона для показа новых американских фильмов в озвучке «Гоблина»-Володарского?