Евгений Миронов впервые раскрыл страшную правду о пережитом

Евгений Миронов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений Миронов никогда не говорит о личной жизни. Вот уже несколько лет он хранит в тайне имя матери своего единственного сына Пети. Лишь в сентябре 2020 года актер впервые официально представил ребенка общественности. А на днях раскрыл правду о пережитой драме.

Евгений Миронов сейчас не только успешный актер, но и довольно обеспеченный человек. А ведь было время, когда его семья остро нуждались в деньгах. Евгений родился в Саратове в семье водителя и работницы завода по производству елочных украшений. Детство будущий актер провел в военном городке Татищево-5. После рождения у него обнаружили туберкулез кости. Шестилетний Женя передвигался на костылях. Врачи не делали никаких прогнозов о том, сможет он в дальнейшем ходить или же станет инвалидом. После лечения в санатории Миронов выздоровел.

В 90-е семья будущего актера столкнулась с нищетой. Евгений Витальевич с сестрой и мамой ютился в крохотной комнатке общежития. Тамара Петровна собирала бутылки.

"Я был так увлечен своим делом, что проскочил 90-е, они меня не коснулись. Я уже окончил институт. Я говорю увлеченно, что не видел голод, но мама моя собирала бутылки в Москве по помойкам для того, чтобы их сдать и купить какие-то продукты. У нас не было денег. Реально", - признался он Федору Бондарчуку.

По словам Миронова, его подкармливал Олег Табаков. "Он договорился, и нам присылали из дружественного театра в Германии посылки с макаронами, консервами. То есть мы проходили все это", - вспомнил 55-летний Миронов в передаче "Кино в деталях" на СТС.

Первые заработанные деньги он потратил на покупку квартиры. Но не себе. "Тогда я уже снимался, зарабатывал деньги. Были призы. После фильма «Любовь» я принимал участие в «Кинотавре», в Женеве получил главный приз. Потом купил квартиру сестре в Москве. Она же девочка", - отметил Миронов.

Семья для него на первом месте. "Для меня это абсолютно естественно. Глава у нас все-таки мама. Она же старейшина. Собирает всех нас под свое крыло на все праздники. Но, конечно, я отвечаю за семью, это касается не только Москвы, но и Саратова. Безусловно, я в семье как скорая помощь, и это нормально, ведь у меня есть возможности", - рассуждал актер.