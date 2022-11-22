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Звезды22 ноября 2022 18:45

"Продюсеры были против даже после проб": стало известно как Сергей Безруков попал в «Бригаду"

В новой книге Безруков сообщил: вопреки слухам ему всю жизнь приходится проходить пробы
Ирина ВИКТОРОВА
Звезды «Бригады» Екатерина Гусева, Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев 20 лет спустя.

Звезды «Бригады» Екатерина Гусева, Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев 20 лет спустя.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В конце ноября выйдет книга, в которой впервые раскроют тайны создания сериала «Бригада». Издательство «Бомбора» выпускает книгу под названием «Бригада. Однажды в России... История создания культового сериала». Первый телевизионный блокбастер в нашей стране вышел на экраны 20 лет назад. Во время показа новой серии «Бригады» пустели улицы, до сих пор многие помнят и героев, и пересматривают сериал. Впервые создатели и звезды «Бригады» раскрывают закулисье создание проекта. Публикуем отрывки из новой книги.

Сергей Безруков (Саша Белый)

1999 год – пробы 26-летнего актера Сергея Безрукова в «Бригаду». Кстати, первое название сериала «Однажды в России». Безруков воспринимал это как съемки в гангстерской саге. Актер познакомился с Алексеем Сидоровым, и режиссер его утвердил, также один из продюсеров Александр Иншаков был за его кандидатуру. Но продюсерами сериала также выступали: Александр Акопов, Валерий Тодоровский, Анатолий Сивушов. Поэтому Безрукову даже после утверждения режиссером пришлось идти на пробы.

Постер легендарного сериала «Бригада».

Постер легендарного сериала «Бригада».

Вот как сам народный артист Безруков рассказывает об этом в книге:

- Я ответил, что раз уж мне не верят, то тогда я лучше откажусь от проекта. Все же поехать на пробы убедила меня моя первая жена Ирина — спасибо ей за это. Она посоветовала переступить через юношескую актерскую гордость. И я пошел на пробы наравне со всеми. На роль Космоса уже был утвержден Дима Дюжев, который ходил с гордо поднятой головой. Он был первым артистом, которого утвердили. Дюжев - огромный, а я на две головы ниже него. Леше нужно было показать, как я смогу актерской игрой подавить его. И он поставил нас сыграть в совместной сцене. Пришлось сыграть. Я подавил. Не знаю, насколько Дима был подавлен, но для него это было неожиданностью. Потом я пробовался с Катей Гусевой. Дальше ждал, когда меня утвердят. В результате у продюсера все равно были сомнения. На моей кандидатуре настаивали Леша (речь о режиссере – прим. Ред.), за что ему огромная благодарность, и Александр Иванович Иншаков. Все остальные продюсеры телеканала «Россия 1» были против. Даже после проб. Об этом мне поведали вежливые и добрые люди. Однако когда пошел первый материал, все угомонились. И, когда говорят, что все роли тебе преподносят или к тебе кто-то готов спешить на помощь, — такого не бывает. Я всю жизнь пробуюсь. После утверждения начались два года жестких съемок: жесткие сцены, жесткие драки, много жесткой энергии. Два года нужно было быть Сашей. Вот такая прелюдия.

Владимир Вдовиченков (Фил)

Актер Владимир Вдовиченков как и все его коллеги стал популярным после выхода «Бригады» на экраны. А оказался Вдовиченков в сериале случайно: его пригласили на пробы – первые: это был фильм «Гражданин начальник» Николая Досталя. Получив приглашение на «Мосфильм» на первые в жизни пробы Вдовиченков так обрадовался, что пошел накануне вечером отмечать – в клуб.

Обложка новой книги, которая выйдет в конце ноября. Фото — издательство «Бомбора».

Обложка новой книги, которая выйдет в конце ноября. Фото — издательство «Бомбора».

Вот как сам Вдовиченков рассказывает в книге как случайно попал в сериал, благодаря которому стал звездой:

- И я от радости с товарищем выпил, и мы, в общем, подрались там. Да так, что мое лицо было немножко разбито. На следующий день я подумал: «Все равно надо ехать на пробы. Неважно!» Приехал на «Мосфильм», и, когда меня увидел Досталь, он сказал: «Вот, е-мае, это наш

герой, все! Иди-ка (…) на лестничную площадку, а мы тут пока пообсуждаем». Я вышел, и так мне плохо вообще. Стою (…). И какая-то женщина, такая, в очках, подходит и произносит: «Здравствуйте, вы артист?» Я говорю: Ну, типа того - Судя по лицу, вы умеете драться! - Судя по лицу, драться я не умею, - А нам, вы знаете, нужен такой типаж, пойдемте. И она приводит меня к Леше Сидорову на «Бригаду». Мы с ним поговорили, слово за слово, вспомнили прошлые жизни. И он говорит: «Давай попробуемся!» Так эта история в результате случилась. Я тоже думаю: «Блин, вот иногда разгулье мешает в жизни, а иногда помогает». (Смеется.)

Екатерина Гусева (Ольга, жена Саши Белого)

Вот как Екатерина Гусева рассказывает в книге об отборе на свою первую звездную роль:

- Валерий Петрович Тодоровский принимал участие в продюсировании проекта. Он когда-то запускал проект малобюджетных фильмов, в этот пакет пяти скромных картин на студии Горького, на которой мы и снимались, вошел в том числе «Змеиный источник», где я впервые появилась на экране. Валера был продюсером. И памятуя, видимо, обо мне еще в том фильме, он меня и порекомендовал. По крайней мере, мне так кажется. А потом за меня как-то очень упорно бился, если можно так выразиться, Саша Иншаков. Как-то я ему очень понравилась, хотя пробы были, мягко говоря, вообще не в мою пользу. С Сережей мы пробовались вместе. Поэтому я там была в тени Сергея Витальевича. Что они там во мне разглядели? Но тем не менее я была утверждена. А Леша Сидоров, по-моему, как-то... поначалу не был доволен. Я не знаю, может, у него не спросили. (Смеется) Ну, он тоже был дебютант в этой истории, и кого ему дали, того он снимал. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, потому что он все-таки очень жесткий, беспринципно умеющий отстаивать свое мнение режиссер. Наверное, поэтому он сейчас в таком мире продюсерского кино не так часто снимает. С ним сложно, он кремень. Не знаю, таким он был, когда свой первый фильм снимал. Думаю, что Валера и Саша меня выбрали.

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