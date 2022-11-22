В Третьяковке обвалился потолок. По каким еще причинам не открылась самая скандальная выставка осени

Фото предоставлено пресс-службой 9-й Московской биеннале

Перемирия между биеннальщиками и Третьяковкой так и не наступило. 22 ноября, несмотря на протесты художников и кураторов 9 Московской биеннале, Третьяковская галерея начала демонтаж многострадальной выставки, которая должна была открыться еще 7 ноября, но не открылась из-за разнообразных претензий со стороны Третьяковки.

Последней каплей стало обрушение.

В ночь с 12 на 13 ноября по классике: "баба сеяла горох, ух-ох, ух-ох, обвалился потолок" на выставке обвалились потолочные зеркальные поверхности.

Поэтому данный инцидент был счастливо воспринят галереей как повод все демонтировать.

Однако команда биеннале считает такое решение незаконным и готовит обращение в суд.

- Это вопиющее нарушение не только действующего законодательства, но и элементарной профессиональной этики, - говорится в официальном пресс-релизе.

По иронии судьбы, инцидент произошел 12 ноября, когда из отпуска должна была вернуться Зельфира Трегулова. Были надежды, что по возвращении директора Третьяковки между Трегуловой и руководителем биеннале Юлией Музыкантской будет достигнуто перемирие и назначена новая дата вернисажа. Но вместо этого некая зловредная дама посеяла бобовые.

Фото предоставлено пресс-службой 9-й Московской биеннале

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, что сыр-бор разгорелся в начале ноября, когда из-за претензий со стороны Третьяковки Минкульт отменил 9 Московскую международную биеннале. При этом ведомство не исключило возможность проведения выставки в каком-нибудь другом месте. Альтернативой называли модную "ГЭС-2", однако руководство биеннале не спешило с переездом.

В интервью "Русскому международному телевидению" руководитель биеннале Юлия Музыкантская жаловалась, что переезд в другое пространство может обернуться не только массой проблем, но еще и статьей за нецелевое использование средств. Ведь целый ряд экспонатов был сделан специально для помещения Новой Третьяковки, а для монтажа было использовано много дорогих, но одноразовых материалов.

Поэтому Музыкантская предпринимала активные попытки перемирия с Третьяковкой. В частности, в письмах, адресованных Зельфире Трегуловой, предлагалось забыть претензии и совместно определить новую дату вернисажа.

Однако 22 ноября стало понятно, что вариант "пошлю дролечке письмо и мы начнем все сызнова" - не сработал.

ТАК КТО ЖЕ ПОСЕЯЛ ГОРОХ?

Команда биеннале не считает обрушение потолка веским основанием для демонтажа выставки. С их точки зрения - это всего лишь "предлог".

- Работы по монтажу потолочного линолеума с зеркальным покрытием, обрушившегося в двух из семнадцати залах, могли быть закончены в течение одного дня, - отмечает пресс-секретарь биеннале Ксения Коробейникова.

В произошедшем биеннальщики винят галерею. Якобы монтаж объектов не смогли провести должным образом, потому что 3 ноября 2022 года Третьяковка приостановила допуск подрядчиков на объект.

- Залы две недели были опечатаны после странного закрытия проекта: официальных документов на этот счет никто так и не увидел, - подчеркивает Юлия Музыкантская.

По словам руководителя биеннале, до сих пор между галереей и Фондом биеннале действует соглашение о совместном проведении выставки. Это значит, что демонтаж произведений искусства (страховая стоимость которых, между прочим, составляет 27 миллионов рублей) неправомерен.

В настоящее время Третьяковке уже направлены две досудебные претензии, а в Минкульт отбита телеграмма с просьбой принять срочные меры.

Но пока письма пишут, работы по упразднению уже готовой выставки идут полным ходом. По злой иронии, демонтаж начали из зала "Уважение", где располагались работы группы "ГрОМ".

- Только интересуюсь, какими будут последствия? - разводит руками Юлия Музыкантская. - Особенно, учитывая, что выставка готова, а проект обошёлся минимум в десятки миллионов рублей, в том числе целевых бюджетных средств.

Кстати

9 Московская биеннале должна была открыться 7 ноября, однако события не состоялось по инициативе Третьяковки .Список того, что конкретно не понавилось галерее, варьировался, но, согласно одному из последних писем, датированных 16 ноября 2022 года, это был ряд совокупных причин:

"По состоянию на 3 ноября монтаж не был закончен, зал не подготовлен, экспонаты не приняты Третьяковской галерей, также как не предоставлен пакет документов по электропожарной безопасности", - говорится в официальном письме от галереи.

Тем не менее Юлия Музыкантская считает, что никаких претензий никто не предъявлял, а решение закрыть биеннале было спонтанным и неожиданным. "Ни до 03.11.2022, ни по сей день галерея... не обращалась к Фонду с предложениями, претензиями в связи с подготовкой Выставки. Практически вся переписка между сторонами в связи с подготовкой Выставки инициирована исключительно Фондом", - говорится в тексте "Претензии №1"