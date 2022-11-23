Чтобы не чувствовали боли и страха: Раскрыта правда о том, как солдат ВСУ накачивают наркотиками

В схронах и убежищах ВСУ почти всегда остатки психотропов... Фото: СОЦСЕТИ

Почему украинские «воины света» нередко с удивительным бесстрашием бросаются в бой? Нет, не потому, что украинские «герои» уверены, будто на их стороне добро, а на стороне противника зло. Командиры-«богатыри» часто убеждают своих бойцов в том, что хорошая таблетка или добрая инъекция сделают витязей «неуязвимыми» от пуль и осколков и бессмертными в долгосрочной перспективе. Для нормальных трезвых людей чушь, для Украины почему-то срабатывает.

Армия незалежной давно и прочно подсела на наркотики и психотропные вещества.

Привет из Штатов

Что говорят сами украинские бойцы?

- Мы, конечно, наркотики, когда на диверсионные задания выходили, принимали обязательно, - заявил старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии, который базировался в Днепропетровской области, старший сержант Виталий Катранич.

Отвечая на прямой вопрос, отправлялись ли они на боевые выходы под воздействием наркотиков и каких именно, он сказал: «Так точно, применяли. Это был амфетамин».

По словам украинского старшины-разведчика, после приема «стимулирующих веществ» его бойцы могли не спать по двое-трое суток.

Михаил Швец, сержант националистического подразделения «Азов» (запрещен в России. - Ред.) подтвердил применение наркотических веществ «азовцами» во время ожесточенных весенних боев в Мариуполе:

- Да, были ампулы с желтым веществом, шприцем вводили в мышцу, потом человек вставал, шел в бой и совсем не чувствовал боли при огнестрельных ранениях.

На вопрос о том, откуда поступили такие препараты, сержант отвечал, что на коробках с ампулами была маркировка Made in USA.

Военнослужащий 25-й ДШБ ВСУ Дмитрий Н., сдавшийся в плен подразделению Народной милиции ЛНР в апреле этого года, сообщил, что в поселке Гвардейский Днепропетровской области командир его взвода неоднократно предлагал ему и другим бойцам-десантникам амфетамин.

На вопрос о том, многие ли в бригаде применяли амфетамин, ответ был: «Больше половины - точно».

...а украинские пленные часто бывают просто неадекватными. Фото: СОЦСЕТИ

«Киборги» без головы

Представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин приводил свидетельства того, что украинских бойцов накачивают сильнодействующими психотропными препаратами. Еще в январе 2015 года в терминале аэропорта Донецка, где только закончились ожесточенные бои, обнаружили бутылки с жидкостью, подписанные как «живая вода».

- В тех бутылках было сильнейшее психотропное средство. Оно полностью отключало чувство боли и страха. Человек под воздействием такого средства не падал сразу даже от прямого попадания из АК. Можно пол-обоймы выпустить, а он все идет на тебя, - говорит Басурин. - И вот такие же случаи и сейчас отмечали. Например, на Промке (промышленная зона в Донецке. - Ред.), на юге. В полный рост идут в атаку. По нему стреляют - он падает, встает и идет. Опять стреляют - он падает, встает, опять идет. Пока в голову не попадешь или в сердце. Причем в сердце-то тяжело попасть - они все же в брониках. В голову надежнее. Но даже с дыркой в голове, как на автомате, еще могут двигаться несколько секунд.

По словам Басурина, во время допросов пленных выяснили, что реальный эффект от «живой воды» мог длиться до 10 дней.

«Шоколад» для бесстрашия

А вот что заявил в августе 2022-го начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов:

- Были обнаружены на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинские препараты наркотического действия опиоидного ряда. Это, в частности, метадон и другие. Синтетический препарат метадон применяется в том числе при лечении наркотической зависимости в качестве средства заместительной терапии.

Психиатр, врач-нарколог Василий Шуров в октябре 2022-го, оценивая многочисленные факты использования наркотиков и психотропных препаратов, отмеченные на линии соприкосновения, считает:

- Боевые стимуляторы известны не первый год. Они применялись, в частности, американцами в зоне боевых конфликтов. Речь, например, о первитине или «панцирном шоколаде». Прямые последствия его применения - повышенная физическая активность, ускорение реакций на внешние раздражители - как физических, так и психических.

Как полагает нарколог, тут можно говорить об искусственно вызванном «бесстрашии», которое под огневым воздействием может длиться от суток до трех. Критическое восприятие действительности отключается. Не страшат ни бронетехника противника, ни минные поля. Но практически всегда подобное стимулированное «геройство», если даже человек выживает в бою, заканчивается физическим и нервным истощением. Боец практически падает, и требуется потом значительное время для его восстановления.

- Одним из первых боевых стимуляторов был амфетамин, он и сейчас популярен, позже к нему добавились мефедрон и альфа-ПВП, - добавляет врач-нарколог Ивери Кизицкий. - Два последних - это синтетические препараты. Они притупляют чувство голода и желание сна. Побочные явления - возможность галлюцинаций и потеря ориентации в пространстве.

Вот такой «живой водой» пичкают себя «киборги». Фото: СОЦСЕТИ

Эхо майдана

В украинских националистических подразделениях, выполняющих карательные функции и задачи заградотрядов в неглубоких тылах в зоне СВО, немало «ветеранов майдана». В частности, в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Опыт майдана - это еще и яркий наркотический опыт, перенесенный через годы с перевозбужденных зимних киевских улиц 2014-го в зону, где сейчас идут боевые действия.

Есть многочисленные свидетельства, в том числе и тех протестующих, которые не бросались на щиты спецназа, о том, что в бочки с чаем добавлялись вещества, после которых «поднимался боевой дух». Хотелось быстрого и немедленного действия. То, как действовал на демонстрантов киевский «чаек», видели и журналисты, работавшие тогда в Киеве.

Специалист-фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Наумов комментировал тогда, что действовать в течение не часов, но дней столь энергично без специальных стимуляторов протестующие на майдане попросту не могли. Для обычного человека подобная выносливость, мягко говоря, нехарактерна.

- Есть серьезные основания считать, что при управлении киевскими протестами массово применялся метамфетамин, - полагает Наумов. - Он действует значительно сильнее других стимуляторов центральной нервной системы и имеет более длительный эффект.

Когда дозировки достаточно велики, эффект непрерывной агрессии, умело направляемой, можно растянуть на сутки, двое и даже дольше.

А потом начиналась ломка. У людей, разъехавшихся после «революции» по домам по всей Украине, начинались психозы. Их преследовали сильные головные боли. И это не снималось «за раз». А если вроде бы и снималось, то уже другой «волшебной таблеткой». Вспомните, о чем говорил генерал Кириллов: «метадон применялся при лечении наркотической зависимости».

Сколько таких наркозависимых оказалось на фронтах 2022-го? Понятно, что если у этих «героев» отобрать наркотик и стимуляторы, то от их «героизма» останется лишь ломка.

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